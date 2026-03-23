«Θεωρούμε επιβεβλημένη τη θεσμική κατοχύρωση της ανάθεσης του μαθήματος της Ηθικής κατά προτεραιότητα στους θεολόγους» σημειώνουν μεταξύ άλλων.

Με φόντο τα κενά στα σχολεία που μεταξύ άλλων πλήττουν και τη διδασκαλία των Θρησκευτικών ομάδα Θεολόγων με επιστολή της εκφράζει έντονη ανησυχία για την ποιότητα της θρησκευτικής αγωγής στις τάξεις διδασκαλίας των Θρησκευτικών αλλά και τη θεσμική θέση του μαθήματος της Ηθικής στα σχολεία.

Σύμφωνα με την παρέμβαση των Σοφία Μυλωνά, Γεωργία Καλουδιώτη, Μαρία Κοτσιφάκη η κάλυψη των κενών θέσεων θεολόγων από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων χωρίς εξειδικευμένη θεολογική κατάρτιση θέτει σε κίνδυνο την επιστημονική πληρότητα και την παιδαγωγική αξία του μαθήματος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο μάθημα της Ηθικής, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη θεολογική γνώση, την ανθρωπολογική θεμελίωση των ηθικών αξιών και τη θρησκευτική παράδοση. Οι θεολόγοι τονίζουν ότι η διδασκαλία ενός τόσο σύνθετου αντικειμένου απαιτεί σφαιρική γνώση σε Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκειολογία και Θεολογία, όπως αποκτούν μέσω της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης.

Η παρέμβαση ζητά:

Πλήρη καταγραφή των κενών θέσεων θεολόγων στα σχολεία

Άμεση και οριστική κάλυψη των κενών από θεολόγους

Θεσμική κατοχύρωση ώστε το μάθημα της Ηθικής να ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε θεολόγους

Ενίσχυση της παρουσίας των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο

Οι θεολόγοι επισημαίνουν ότι η θρησκευτική αγωγή αποτελεί βασικό πυλώνα της διαμόρφωσης ήθους, υπευθυνότητας και πνευματικής καλλιέργειας των μαθητών και καλούν την Πολιτεία και την Εκκλησία να διαφυλάξουν τον θεμελιώδη ρόλο της στη νέα γενιά, διασφαλίζοντας παράλληλα την παιδαγωγική ποιότητα και την επιστημονική αρτιότητα της διδασκαλίας.

H επιστολή των Θεολόγων

Αξιότιμοι κύριοι,

Σεβασμιώτατοι Πατέρες της Εκκλησίας,

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη σύγχρονη εποχή, κατά την οποία παρατηρείται έντονη αξιακή σύγχυση και πνευματικός αποπροσανατολισμός, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης και ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης των παιδιών και των εφήβων. Η θρησκευτική αγωγή δεν αποτελεί απλώς ένα γνωστικό αντικείμενο του σχολικού προγράμματος, αλλά βασικό πυλώνα διαμόρφωσης ήθους, υπευθυνότητας και πνευματικής καλλιέργειας.

Παρά ταύτα, διαπιστώνεται με ανησυχία ότι σε πολλές σχολικές μονάδες παραμένουν κενά θεολόγων, τα οποία είτε δεν δηλώνονται εγκαίρως είτε δεν καλύπτονται επαρκώς. Παράλληλα, παρατηρείται το φαινόμενο κάλυψης των κενών αυτών από άλλες ειδικότητες χωρίς εξειδικευμένη θεολογική και θρησκειολογική κατάρτιση, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την επιστημονική πληρότητα και την ποιότητα της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Επιπροσθέτως, η περιορισμένη ή αποδυναμωμένη παρουσία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο στερεί από τους μαθητές τη δυνατότητα έγκαιρης επαφής με τις βασικές αρχές της Ορθόδοξης παράδοσης, της χριστιανικής ηθικής και της καλλιέργειας σεβασμού προς τον συνάνθρωπο. Η πρώιμη πνευματική αγωγή αποτελεί θεμέλιο για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.

Ιδιαιτέρως ως προς το μάθημα της Ηθικής, τονίζουμε ότι το περιεχόμενό του περιλαμβάνει σαφείς αναφορές σε θρησκεύματα, θρησκευτικές παραδόσεις και στην ανθρωπολογική θεμελίωση των ηθικών αξιών, στοιχεία τα οποία συνδέονται άμεσα και οργανικά με το επιστημονικό πεδίο της Θεολογίας. Η διδασκαλία ενός τέτοιου σύνθετου αντικειμένου απαιτεί σφαιρική γνώση τόσο της φιλοσοφικής όσο και της θεολογικής διάστασης της ηθικής. Οι θεολόγοι, κατά την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση, εξετάζονται συστηματικά σε Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκειολογία και Θεολογία, αποκτώντας ολοκληρωμένη επιστημονική επάρκεια και διεπιστημονική κατάρτιση. Η ανάθεση του μαθήματος σε ειδικότητες που δεν διαθέτουν συγκροτημένη θεολογική και θρησκειολογική εκπαίδευση ενέχει τον κίνδυνο αποσπασματικής ή ελλιπούς προσέγγισης των σχετικών θεματικών. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε επιβεβλημένη τη θεσμική κατοχύρωση της ανάθεσης του μαθήματος της Ηθικής κατά προτεραιότητα στους θεολόγους, σύμφωνα με την αρχή της επιστημονικής συνάφειας και με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε:

Την πλήρη και διαφανή καταγραφή όλων των κενών θεολόγων.

Την άμεση και οριστική κάλυψη των εν λόγω κενών.

Τη διασφάλιση ότι το μάθημα των Θρησκευτικών θα διδάσκεται αποκλειστικά από θεολόγους.

Τη θεσμική αναθεώρηση των αναθέσεων, ώστε το μάθημα της Ηθικής να ανατίθεται κατά προτεραιότητα στους θεολόγους.

Την ουσιαστική ενίσχυση της παρουσίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο.

Πιστεύουμε ότι η Πολιτεία και η Εκκλησία οφείλουν να διαφυλάξουν τον θεμελιώδη ρόλο της θρησκευτικής και ηθικής αγωγής στη διαμόρφωση της νέας γενιάς, διασφαλίζοντας την επιστημονική αρτιότητα και την παιδαγωγική ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Με τιμή,

Ομάδα Θεολόγων