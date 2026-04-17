Το ωρολόγιο πρόγραμμα για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στα Γυμνάσια από τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027.

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη καθορίστηκε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα για τις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις του Ημερησίου Γυμνασίου, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από το σχολικό έτος 2026-2027. Η απόφαση (ΦΕΚ 2132/Β’/9-4-2026) αντικαθιστά το ισχύον πρόγραμμα του 2021 και διαμορφώνει το πλαίσιο διδασκαλίας για όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σχολική χρονιά 2026 -2027: Πόσες ώρες θα κάνουν μάθημα οι μαθητές Γυμνασίων

Το σύνολο των διδακτικών ωρών διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Γυμνασίου: 33 ώρες την εβδομάδα

Β’ Γυμνασίου: 33 ώρες την εβδομάδα

Γ’ Γυμνασίου: 35 ώρες την εβδομάδα

Ηθική: Το νέο μάθημα που μπαίνει στις τάξεις για όσους μαθητές έχουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον προσεχή Σεπτέμβριο ένα νέο μάθημα θα ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου και αφορά αποκλειστικά τους μαθητές που έχουν λάβει απαλλαγή από την παρακολούθηση των Θρησκευτικών. Η «Ηθική» είναι ένα αυτόνομο μάθημα που θα καλύψει τη διδακτική ώρα που μέχρι σήμερα δεν αξιοποιούνταν. Το μάθημα της Ηθικής εστιάζει στην κατανόηση και διερεύνηση θεμάτων που αφορούν την ανθρώπινη ύπαρξη, τη συμπεριφορά στην κοινωνία και τα ηθικά διλήμματα της καθημερινότητας. Προσεγγίζει την ηθική φιλοσοφία ως εργαλείο σκέψης και ανάλυσης, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να εκφράζουν τεκμηριωμένα επιχειρήματα και να σταθμίζουν αξίες και επιλογές χωρίς προκαθορισμένες απαντήσεις. Στο Γυμνάσιο, το μάθημα λειτουργεί ως εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ηθικής φιλοσοφίας, δίνοντας έμφαση στα ανοιχτά ερωτήματα που τη χαρακτηρίζουν, ενώ στο Λύκειο οι μαθητές εμβαθύνουν στις διαστάσεις της ηθικής, συνδέοντας την με καθημερινά ζητήματα, κοινωνικά πλαίσια και προσωπικές επιλογές.

Τα Θεματικά Πεδία για το μάθημα της Ηθικής στο Γυμνάσιο διαμορφώνονται ως εξής:

1ο Θ. Π.: Πρώτοι προβληματισμοί και θεωρίες

Συγκεκριμένα, στο 1ο Θεματικό Πεδίο

Εξετάζονται κάποια βασικά ερωτήματα που προβληματίζουν ή πρέπει να προβληματίζουν τους νέους και τις νέες, προτείνονται βασικές ηθικές αρχές για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών, προβάλλονται ηθικοί προβληματισμοί για την καλλιέργεια της ηθικής ευαισθησίας, και παρουσιάζονται με απλό τρόπο -ανάλογο της ηλικίας των παιδιών- κάποιες ηθικές θεωρίες.

2ο Θ. Π.: Η Ηθική στην πράξη

Συγκεκριμένα, στο 2ο Θεματικό Πεδίο

εξετάζονται διάφορα προβλήματα υπό το πρίσμα της Ηθικής, και εγείρονται ηθικοί προβληματισμοί για την πραγμάτευση ζητημάτων από μεγάλο φάσμα της κοινωνικής ζωής.

3ο Θ. Π.: Ηθική και θρησκείες

Συγκεκριμένα, στο 3ο Θεματικό Πεδίο

Εξετάζεται η συμβολή των θρησκειών στην ανάπτυξη ηθικού προβληματισμού, και παρουσιάζονται βασικές ηθικές αρχές των θρησκειών.

Ο τρόπος αυτός διάρθρωσης της ύλης, όπως και το περιεχόμενο των πεδίων και των ενοτήτων προβάλλει, από τη μια, την ιδιαιτερότητα της ηθικοφιλοσοφικής δραστηριότητας και, από την άλλη, υπηρετεί τους απώτερους σκοπούς του Προγράμματος Σπουδών (που ταυτίζονται με εκείνους των Νέων Προγραμμάτων Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου), δηλαδή να αναπτύξει το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών/τριών, να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη και τη διανοητική δημιουργικότητα, να δημιουργήσει θετική στάση για την ηθικο/φιλοσοφική δραστηριότητα, να εκπαιδεύσει ενεργούς και δημοκρατικούς πολίτες.

Δείτε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα για τα Γυμνάσια