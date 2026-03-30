Οι ημερομηνίες λήξης μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια - Το πρόγραμμα των εξετάσεων και των Πανελληνίων 2026.

Η σχολική χρονιά 2025-2026 οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, με τους μαθητές να μετρούν αντίστροφα για το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών. Το χρονοδιάγραμμα διαφέρει ανά βαθμίδα, καθώς στα Γυμνάσια και τα Λύκεια μεσολαβεί η εξεταστική περίοδος. Πρώτη στάση πριν την λήξη των μαθημάτων οι πασχαλινές διακοπές που συνοδεύονται από 16 μέρες κλειστά σχολεία και άπλετο ελεύθερο χρόνο για τους μαθητές.

Πάσχα 2026: Οι ημερομηνίες διακοπών για τους μαθητές

Η πασχαλινή αργία ξεκινά Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και διαρκεί έως και Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου για τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Τα μαθήματα πριν από το Πάσχα ολοκληρώνονται την Παρασκευή 3 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία όλα τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.

Οι μαθητές επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα 20 Απριλίου. Τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών ξεκινούν τις πασχαλινές διακοπές αργότερα από τα σχολεία, από Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου έως Τρίτη μετά το Πάσχα, 14 Απριλίου. Ωστόσο, πολλά προσαρμόζουν το πρόγραμμα ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα σχολεία, διευκολύνοντας μαθητές και οικογένειες. Μετά την επιστροφή στα θρανία από τις διακοπές του Πάσχα οι μαθητές θα μπουν στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της φετινής σχολικής χρονιάς με τελικό στόχο τις προαγωγικές, απολυτήριες και πανελλήνιες εξετάσεις ανά βαθμίδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το Πάσχα υπάρχουν άλλα δύο τριήμερα που «σπάνε» το πρόγραμμα μαθημάτων και δίνουν έξτρα μέρες ξεκούρασης στο μαθητικό κοινό. Ο λόγος για την Πρωτομαγιά που «πέφτει» Παρασκευή και το καλοκαιρινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος την 1η Ιουνίου που αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την πρώτη βουτιά στη θάλασσα.

Η εγκύκλιος για τη λήξη των μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το πλαίσιο λήξης των φετινών μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια. Στα Γυμνάσια, τα μαθήματα αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 27 Μαΐου. Αμέσως μετά ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως τα μέσα Ιουνίου, περίπου στις 15 Ιουνίου. Στα Λύκεια, η λήξη των μαθημάτων έρχεται νωρίτερα. Η τελευταία ημέρα μαθημάτων είναι στις 15 Μαΐου 2026. Για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου ακολουθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις, που ολοκληρώνονται έως τα μέσα Ιουνίου. Για τη Γ’ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις τελειώνουν νωρίτερα, έως τα τέλη Μαΐου, καθώς αμέσως μετά ξεκινούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις (τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ για τη λήξη των μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2025-2026:

α. των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 27η Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη.

β. των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 15η Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή»

Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινάνε - Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Οι Πανελλήνιες 2026 για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας). Την Τετάρτη 3 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Μαθηματικά για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής και στη Βιολογία για τις Σπουδές Υγείας. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορία, Φυσική και Οικονομία, ανάλογα με την κατεύθυνση των υποψηφίων.

Αντίστοιχα οι Πανελλήνιες για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Στη συνέχεια ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου, μεταξύ των οποίων Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Υγιεινή, Ναυσιπλοΐα και άλλα, ανάλογα με τον τομέα σπουδών των υποψηφίων.

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στα ΕΠΑΛ, το οποίο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα, που θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου, με πρώτο μάθημα τα Αγγλικά στις 16 Ιουνίου. Επιπλέον, η προθεσμία για την Υγειονομική Εξέταση και την Πρακτική Δοκιμασία για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ορίστηκε από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Συνοψίζοντας, τα μαθήματα ολοκληρώνονται νωρίτερα σε Γυμνάσια και Λύκεια λόγω εξετάσεων, όμως η σχολική χρονιά «κλείνει» οριστικά στα μέσα Ιουνίου ήτοι την Δευτέρα 15 Ιουνίου, ανοίγοντας τον δρόμο για το καλοκαίρι.