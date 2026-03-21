Από τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου θα μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν στις εξετάσεις γνωσσομάθειας για μία από τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο τους.

Σημαντικές αλλαγές εισάγονται στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), με στόχο τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας εξέτασης και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της. Η βασική καινοτομία είναι η μετάβαση σε πλήρως ηλεκτρονική εξέταση, μέσω ειδικού λογισμικού και ενός νέου συστήματος Προσαρμοστικής Ηλεκτρονικής Εξέτασης Γλωσσομάθειας. Το σύστημα αυτό προσαρμόζει το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων στις απαντήσεις του κάθε μαθητή, προσφέροντας πιο ακριβή αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων.

Για την ανάπτυξη και υλοποίηση του νέου μοντέλου προβλέπεται συνεργασία με πανεπιστήμια που διαθέτουν Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, καθώς και με το ΙΤΥΕ «Διόφαντος». Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 20,8 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026–2030, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Το νέο σύστημα περιλαμβάνει:

ηλεκτρονική διαχείριση θεμάτων

σύγχρονη πλατφόρμα εξετάσεων,

εργαλεία αυτοεκπαίδευσης για τους μαθητές,

επιμόρφωση των αξιολογητών.

Από το σχολικό έτος 2026–2027, οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν στις εξετάσεις για μία από τις γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο τους (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά).

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται σε ειδικά Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων, τα οποία θα δημιουργηθούν με αξιοποίηση του υπάρχοντος σχολικού εξοπλισμού, καθώς και με πρόσθετες παρεμβάσεις όπου χρειάζεται.

Η πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος προγραμματίζεται για τα τέλη του 2026, ενώ η πλήρης ανάπτυξή του θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2030.