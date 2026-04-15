Οι εξετάσεις για την ελληνική PISA θα πραγματοποιηθούν σε 300 Δημοτικά και 300 Γυμνάσια με τη συμμετοχή περισσότερων από 12.000 μαθητών.

Στις 20 Μαΐου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την ελληνική PISA στις οποίες θα συμμετάσχουν μαθητές της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και της Γ’ τάξης Γυμνασίου με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) να προχωρά με γοργούς ρυθμούς στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των υπό εξέταση θεμάτων για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις αυτές θα διεξαχθούν σε πανελλαδικό επίπεδο με αντικείμενα τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Ο ρόλος των διαγνωστικών εξετάσεων της ελληνικής PISA

Σύμφωνα με το ΙΕΠ, πρόκειται για έναν θεσμό με ουσιαστική συμβολή στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων παρέχουν πολύτιμα στοιχεία για το επίπεδο γνώσεων, τις δεξιότητες και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Οι διαγνωστικές εξετάσεις δεν έχουν εξεταστικό χαρακτήρα με την παραδοσιακή έννοια, αλλά λειτουργούν ως εργαλείο αποτύπωσης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, δίνοντας τη δυνατότητα για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και εκπαιδευτικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, το ΙΕΠ προχωρά στην ανάπτυξη σύγχρονων και επιστημονικά τεκμηριωμένων θεμάτων, σε πλήρη συνάφεια με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες οργανωτικές διαδικασίες, όπως η επικαιροποίηση των βάσεων δεδομένων, η εκτύπωση και διανομή των θεμάτων, καθώς και η συλλογή και επεξεργασία των απαντήσεων. Το ΙΕΠ επισημαίνει ότι οι Εθνικές Διαγνωστικές Εξετάσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας το έργο των εκπαιδευτικών και διευκολύνοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Παράλληλα τονίζεται ότι η επιτυχία του εγχειρήματος, ωστόσο, προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων – εκπαιδευτικών, σχολικών μονάδων και θεσμικών φορέων – με στόχο μια πιο αποτελεσματική και παιδαγωγικά προσανατολισμένη εκπαίδευση για όλους τους μαθητές.

Ελληνική PISA: Πώς θα διεξαχθούν οι εξετάσεις - Η λίστα με τα σχολεία

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα τουλάχιστον 600 σχολικών μονάδων (300 Δημοτικά και 300 Γυμνάσια), με τη συμμετοχή περισσότερων από 12.000 μαθητών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ταυτόχρονα σε όλες τις επιλεγμένες σχολικές μονάδες, εντός του διδακτικού ωραρίου και σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση. Τα θέματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας και θα εκτυπωθούν με ευθύνη της διεύθυνσης κάθε σχολείου, ενώ η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε έντυπη μορφή. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 75 λεπτά για κάθε γνωστικό αντικείμενο, με ενδιάμεσο διάλειμμα 30 λεπτών. Οι μαθητές θα καταγράφουν τις απαντήσεις τους σε ειδικά απαντητικά δελτία και στη συνέχεια θα συμπληρώνουν μια ενότητα κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων.

Τα απαντητικά φύλλα θα αποσταλούν για επεξεργασία στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο έχει την ευθύνη της επιστημονικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Οι μαθητές θα εξεταστούν στα Μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου στη Νεοελληνική Γλώσσα. Όπως διευκρινίζεται, οι εξετάσεις έχουν αποκλειστικά διαγνωστικό χαρακτήρα: τα αποτελέσματα είναι ανώνυμα, δεν προσμετρώνται στη βαθμολογία των μαθητών και δεν επηρεάζουν την προαγωγή ή την αποφοίτησή τους. Στόχος της διαδικασίας είναι η χαρτογράφηση του επιπέδου του εκπαιδευτικού συστήματος, ο εντοπισμός πιθανών κενών στα προγράμματα σπουδών και η διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η λίστα με τα 600 σχολεία που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις εδώ