Το Πάσχα 2026 θα δώσει σκυτάλη στο φετινό τριήμερο της Πρωτομαγιάς που για μερικούς τυχερούς μαθητές συνεπάγεται πενθήμερο.

Οι πασχαλινές διακοπές των μαθητών με δεκαέξι μέρες κλειστά σχολεία ολοκληρώνονται και τυπικά την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου. Με την επιστροφή στα θρανία στις 20 του μήνα το φετινό τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι η επόμενη οριζόντια σχολική αργία για όλη την μαθητική κοινότητα. Ο φετινός Απρίλιος αποδείχθηκε ιδιαιτέρως ευνοϊκός καθώς ο πρώιμος εορτασμός του Πάσχα οδήγησε στο να έχει μόλις 12 μέρες μαθημάτων ο τέταρτος μήνας του χρόνου. Και με αυτά τα δεδομένα εύλογα η έλευση της Πρωτομαγιάς είναι η επόμενη ανάπαυλα από τα μαθήματα πριν την τελική ευθεία για τη λήξη των μαθημάτων και την έναρξη των εξετάσεων για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας.

Τα ημερολογιακά τερτίπια συνεχίζονται προς όφελος και των μαθητών καθώς η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που ακολουθεί ώστε η επιστροφή στα θρανία να γίνεται από την Δευτέρα 4 Μάϊου. Μετά το σχόλασμα της Πέμπτης 30 Απριλίου οι μαθητές θα απολαύσουν τρεις μέρες μακριά από τα μαθήματα και τις σχολικές υποχρεώσεις ενώ λόγω Πρωτομαγιάς κλειστά θα μείνουν τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Τα μαθήματα της 30ης Απριλίου θα γίνουν κανονικά σε όλες τις βαθμίδες καθώς όπως διαμηνύεται από το ΥΠΑΙΘΑ θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι παραδοσιακά παραμονές Πρωτομαγιάς στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) αφιερώνεται σχολικός χρόνος ώστε οι μαθητές να φτιάξουν το πρωτομαγιάτικο στεφάνι και να γνωρίσουν τα έθιμα και τον συμβολισμό της Πρωτομαγιάς.

Ο διπλός συμβολισμός της Πρωτομαγιάς: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές

Όπως εξηγεί στο Dnews εκπαιδευτικός Δημοτικού του Περιστερίου «Κάθε χρόνο τιμάμε την Πρωτομαγιά στο σχολείο με συζητήσεις, προβολές και κατασκευές. Την Πρωτομαγιά γιορτάζουμε διπλά. Αρχικά είναι η μέρα των εργατών. Η καθιερωμένη γιορτή της εξέγερσης των εργατών του Σικάγο, η οποία αποτέλεσε μια από τις κορυφαίες στιγμές της εργατικής τάξης στη νεότερη εποχή. Εορτάζεται επίσης και σαν μέρα των λουλουδιών και της Άνοιξης. Το Μάη του 1886 τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και κυρίως την καθιέρωση του οκταώρου, με το ιστορικό σύνθημα «οκτώ ώρες δουλειά, οκτώ ώρες ξεκούραση, οκτώ ώρες ελεύθερος χρόνος. Οι κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν στις 4 Μαΐου 1886, στην πλατεία Haymarket Square, όταν μια βομβιστική επίθεση και η επακόλουθη σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις οδήγησαν σε αιματηρά επεισόδια με νεκρούς και τραυματίες. Τα γεγονότα αυτά, γνωστά ως Υπόθεση Haymarket, αποτέλεσαν σημείο καμπής για το εργατικό κίνημα, αναδεικνύοντας το κόστος των διεκδικήσεων και τη σφοδρότητα της κοινωνικής σύγκρουσης της εποχής. Από το 1890 και έπειτα, η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε ως ημέρα απεργιών, συγκεντρώσεων και διεκδικήσεων σε πολλές χώρες του κόσμου. Έκτοτε, λειτουργεί ως υπενθύμιση των αγώνων που οδήγησαν στην κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και ως σημείο αναφοράς για τα αιτήματα κάθε εποχής.»

Βέβαια η 1η Μαΐου δεν είναι μόνο ημέρα αγώνα. Πολύ πριν αποκτήσει το εργατικό της περιεχόμενο, ήταν συνδεδεμένη με τον ερχομό της άνοιξης. Τα λουλούδια, τα στεφάνια και οι υπαίθριες γιορτές αποτελούν στοιχεία μιας παράδοσης που συμβολίζει την αναγέννηση της φύσης. Η Εργατική Πρωτομαγιά στο πέρασμα των χρόνων διατηρεί αυτόν τον διττό χαρακτήρα καθώς από τη μία πλευρά αποτελεί ημέρα μνήμης και διεκδίκησης για τους εργαζόμενους και από την άλλη μια γιορτή της φύσης.Το χειροποίητο λουλουδένιο στεφάνι είναι το έθιμο σήμα κατατεθέν της μέρας που τηρείται ακόμη και σήμερα στολίζοντας τις πόρτες των σπιτιών στην επικράτεια.

Πρωτομαγιά: Για ποιους μαθητές ο εορτασμός φέρνει πενθήμερο

Το φετινό της τριήμερο της Πρωτομαγιάς φέρνει και ένα απρόσμενο δώρο για τους μαθητές της Παραμυθιάς Θεσπρωτίας καθώς για εκείνους η αργία συνεπάγεται με πενθήμερο. Λόγω του εορτασμού του πολιούχου Αγίου Δονάτου που τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Απριλίου αυτοί οι μαθητές θα έχουν ένα πενθήμερο άνευ μαθημάτων και σχολικών υποχρεώσεων καθώς μετά το σχόλασμα της Τρίτης 28 Απριλίου θα επιστρέψουν εκ νέου στα θρανία την Δευτέρα 4 του μήνα.