Οι πασχαλινές διακοπές των μαθητών συνεχίζονται μέχρι την προσεχή Παρασκευή 17 Απριλίου - Η λίστα με τις επόμενες σχολικές αργίες και τριήμερα μέχρι το τέλος των μαθημάτων.

Ο εορτασμός του Πάσχα 2026 μπορεί να πέρασε όμως οι διακοπές των μαθητών με κλειστά σχολεία συνεχίζονται και την εβδομάδα που διανύουμε που ονομάζεται Διακαινήσιμος. Η επιστροφή των μαθητών στα θρανία δρομολογείται μετά την Κυριακή του Θωμά που τιμάται στις 19 Απριλίου με το πρώτο κουδούνι στα σχολεία να χτυπά την προσεχή Δευτέρα 20 Απριλίου για όλες τις βαθμίδες. Οι διακοπές των 16 ημερών χωρίς σχολικές υποχρεώσεις που ξεκίνησαν τυπικά από το σχόλασμα της Παρασκευής 3 Απριλίου ολοκληρώνονται στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Η εμβόλιμη αργία με κλειστά σχολεία για τυχερούς μαθητές μετά την επιστροφή στα σχολεία από το Πάσχα 2026

Μετά από δύο εβδομάδες με κλειστά σχολεία και απαλλαγμένοι από εργασίες και διαβάσματα οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία τη Δευτέρα μετά την Κυριακή του Θωμά, μία εβδομάδα μετά το Πάσχα ήτοι στις 20 Απριλίου αλλά για ορισμένους τυχερούς μαθητές υπάρχει μια εμβόλιμη αργία αμέσως μετά την επιστροφή στα θρανία που τους δίνει μια ακόμη «ανάσα» ξεκούρασης.Η αργία αυτή δεν είναι οριζόντια αλλά αφορά αποκλειστικά και μόνον όσους μαθητές έχουν ως πολιούχο της περιοχής τους τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο.

Η φετινή του γιορτή «πέφτει» στις 23 του μήνα ήτοι την πρώτη Πέμπτη μετά την επανεκκίνηση των μαθημάτων από τις πασχαλινές διακοπές. Σύμφωνα με το εορτολόγιο οι μαθητές που θα κερδίσουν την αργία και θα χάσουν μια μέρα μάθημα τόσο στα σχολεία όσο και στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών είναι μεταξύ άλλων αυτοί σε Ιεράπετρα, Ελευσίνα Αττικής, Γερακαρού Θεσσαλονίκης, Εράτυρα Κοζάνης, Βεύη Φλώρινας, Σουφλί, Γουμένισσα Κιλκίς, Νεμέα, Νεάπολη Ηλείας, Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης, Μελίσσια Αττικής, Καματερό Αττικής, Βασιλικό Αχαΐας, Ρίο Αχαΐας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου είναι κινητή και εξαρτάται από το πότε «πέφτει» το Πάσχα. Εάν το Πάσχα είναι πριν τις 23 Απριλίου τότε ο Άγιος Γεώργιος τιμάται κανονικά στις 23 Απριλίου. Εάν το Πάσχα είναι μετά τις 23 Απριλίου τότε η γιορτή του Αγίου Γεωργίου μεταφέρεται τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, δηλ. τη Δευτέρα του Πάσχα. Φέτος που το Πάσχα θα εορταστεί στις 12 Απριλίου η γιορτή του Αγίου Γεωργίου θα τιμηθεί κανοκικά στις 23 Απριλίου.

Ο λόγος που θα έχουμε κλειστά σχολεία και στις 29 Απριλίου

Αργία έχουμε και στις 29 Απριλίου που «πέφτει» Τετάρτη εξαιτίας του εορτασμού του Αγίου Ιωάννη του Καλοκτένη που είναι πολιούχος της Θήβας.

Το Πάσχα 2026 δίνει σκυτάλη στο τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Μετά την πασχαλινή ανάπαυλα και την επανεκκίνηση των μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες η Εργατική Πρωτομαγιά που πάντα αποτελεί μέρα σχολικής αργίας φέτος συνεπάγεται τριήμερο λόγω Παρασκευής και τους μαθητές να έχουν στη διάθεσή τους ένα ακόμα ευχάριστο διάλειμμα από τις σχολικές υποχρεώσεις και το διάβασμα. Μάλιστα η αργία καλύπτει και τα μαθήματα σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών. Καλώς εχόντων των πραγμάτων η φετινή Πρωτομαγιά αποτελεί μια επιπλέον «ανάσα» ξεκούρασης για τους μαθητές ιδίως της δευτεροβάθμιας και αυτούς που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες 2026. Η χρονική συγκυρία του τριημέρου θεωρείται ιδανική, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου οι μαθητές επιστρέφουν σε εντατικούς ρυθμούς μαθημάτων, ενόψει της τελικής ευθείας της σχολικής χρονιάς και των εξετάσεων. Έτσι, λειτουργεί ως ένα ενδιάμεσο «ρεπό», δίνοντας τη δυνατότητα για χαλάρωση αλλά και καλύτερη οργάνωση της μελέτης.

Aγίου Πνεύματος: Το τελευταίο τριήμερο με κλειστά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2025-2026

Το καθιερωμένο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος συνδέεται άμεσα με τον εορτασμό του Πάσχα και με την γιορτή της Πεντηκοστής και παραδοσιακά αποτελεί το τριήμερο καθώς «πέφτει» πάντα Δευτέρα. Η γιορτή αυτή «πέφτει» πάντα μια μέρα μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, ημέρα Δευτέρα, ακριβώς 50 μέρες μετά την Κυριακή του Πάσχα.Αν το Πάσχα γιορταστεί νωρίς όπως συμβαίνει και φέτος η σχολική τριήμερη αργία είναι δεδομένη αν όμως «πέσει» αργά τότε εύλογα μετατίθεται και ο εορτασμός του Αγίου Πνεύματος που δεν αποκλείεται να συμβεί και σε ημερομηνία που έχει ήδη λήξει η σχολική χρονιά δεδομένου ότι πάντα ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου. Μάλιστα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αποτελεί δικαίως και την ευκαιρία για το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα αν ο καιρός είναι ευνοικός.

Την Κυριακή της Πεντηκοστής που φέτος τιμάται στις 31 Μαίου γιορτάζουμε την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού, πενήντα μέρες μετά την ανάστασή Του και δέκα μέρες μετά την ανάληψή Του. Η γιορτή συμβολίζει την λήψη του Αγίου Πνεύματος από όλους εμάς προκειμένου να μας φωτίσει και να μας καθοδηγήσει. Η γιορτή της Πεντηκοστής είναι γιορτή της Αγίας Τριάδος. Mε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι Τριαδικός. Το Άγιο Πνεύμα είναι η μία από τις τρεις μορφές του Θεού μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Οι τρεις μορφές μαζί αποτελούν την Αγία Τριάδα. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος έγινε κατά την ημέρα της Κυριακής. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε κατά τη Βάπτιση του Ιησού ως περιστέρι και την Πεντηκοστή ως φλόγες πάνω στα κεφάλια των μαθητών του Χριστού χαρίζοντάς τους φώτιση.

Μετά τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος ο χρόνος αρχίζει να μετρά αντίστροφα για τη λήξη της σχολικής χρονιάς και το «λουκέτο» στις τάξεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας για τις καλοκαιρινές διακοπές που ε'ίναι δρομολογημένο για την Δευτέρα 15 Ιουνίου.