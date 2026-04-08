Ποιοι μαθητές θα κερδίσουν άλλη μια μέρα με κλειστά σχολεία μετά τις πασχαλινές διακοπές.

Οι πασχαλινές διακοπές δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία για ξεκούραση καθώς τα σχολεία θα μείνουν κλειστά για δεκαέξι μέρες. Η επιστροφή στα θρανία είναι προγραμματισμένη μετά την Κυριακή του Θωμά με τα σχολικά προαύλια να «πλημμυρίζουν» από φωνές μαθητών την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Βέβαια για ορισμένους μαθητές υπάρχει μια ακόμη αργία αμέσως μετά το Πάσχα γεγονός που θα τους επιτρέψει να προσαρμοστούν ομαλότερα στη σχολική ρουτίνα. Η αργία αυτή δεν είναι οριζόντια αλλά αφορά αποκλειστικά και μόνον όσους μαθητές έχουν ως πολιούχο της περιοχής τους στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο. Η φετινή του γιορτή «πέφτει» στις 23 του μήνα ήτοι την πρώτη Πέμπτη μετά την επανεκκίνηση των μαθημάτων από τις πασχαλινές διακοπές. Σύμφωνα με το εορτολόγιο οι μαθητές που θα κερδίσουν την αργία και θα χάσουν μια μέρα μάθημα τόσο στα σχολεία όσο και στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών είναι αυτοί σε Ιεράπετρα και Ελευσίνα Αττικής.

Αγίου Γεωργίου: Πώς υπολογίζεται η ημερομηνία της γιορτής κάθε χρόνο

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου είναι κινητή και εξαρτάται από το πότε «πέφτει» το Πάσχα. Εάν το Πάσχα είναι πριν τις 23 Απριλίου τότε ο Άγιος Γεώργιος τιμάται κανονικά στις 23 Απριλίου. Εάν το Πάσχα είναι μετά τις 23 Απριλίου τότε η γιορτή του Αγίου Γεωργίου μεταφέρεται τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, δηλ. τη Δευτέρα του Πάσχα. Φέτος που το Πάσχα θα εορταστεί στις 12 Απριλίου η γιορτή του Αγίου Γεωργίου θα τιμηθεί κανοκικά στις 23 Απριλίου .