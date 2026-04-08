Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα κλείσει την φετινή σχολική χρονιά, το χρονοδιάγραμμα της τελευταίας αργίας για τους μαθητές.

Τα σχολεία είναι κλειστά για τις πασχαλινές διακοπές με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να απολαμβάνουν και με το παραπάνω την ανάπαυλα των 16 ημερών μακριά από τα θρανία και τις σχολικές υποχρεώσεις. Ο μισός μήνας διακοπών είναι παραπάνω από καλοδεχούμενος για τους μαθητές με τον φετινό Απρίλη να διεκδικεί δικαίως την προτίμηση των παιδιών καθώς έχει μόλις 12 μέρες μαθημάτων λόγω του εορτασμού του Πάσχα.

Ειδικότερα, τα σχολεία είναι κλειστά ήδη από από τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου και για όλη την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας με την Γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής την Παρασκευή 17 Απριλίου να σηματοδοτεί το τέλος των πασχαλινών διακοπών των μαθητών. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό το πρώτο κουδούνι στα σχολεία θα χτυπήσει μετά το Πάσχα 2026 την Δευτέρα 20 Απριλίου με την μαθητική κοινότητα να επιστρέφει σε ρυθμούς μαθημάτων μέχρι να ολοκληρωθεί η λήξη της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές εκμεταλλευόμενοι την πασχαλινή ανάπαυλα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να φορτίσουν τις μπαταρίες τους για την τελική φάση του σχολικού έτους.

Μετά την επιστροφή από τις πασχαλινές διακοπές, οι μαθητές έχουν μπροστά τους λίγες εβδομάδες εντατικής παρακολούθησης μαθημάτων και προετοιμασίας για τις εξετάσεις και τη λήξη της χρονιάς. Ωστόσο, στο παραπέντε της λήξηςτων μαθημάτων, υπάρχει μια τελευταία τριήμερη σχολική αργία που συνδέεται με τον εορτασμό του Πάσχα. Ο λόγος για την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την Δευτέρα 1η Ιουνίου.

Aγίου Πνεύματος: Το τελευταίο τριήμερο με κλειστά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2025-2026

Το καθιερωμένο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος συνδέεται άμεσα με τον εορτασμό του Πάσχα και με την γιορτή της Πεντηκοστής και παραδοσιακά αποτελεί το τριήμερο καθώς «πέφτει» πάντα Δευτέρα. Η γιορτή αυτή «πέφτει» πάντα μια μέρα μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, ημέρα Δευτέρα, ακριβώς 50 μέρες μετά την Κυριακή του Πάσχα.

Αν το Πάσχα γιορταστεί νωρίς όπως συμβαίνει και φέτος η σχολική τριήμερη αργία είναι δεδομένη αν όμως «πέσει» αργά τότε εύλογα μετατίθεται και ο εορτασμός του Αγίου Πνεύματος που δεν αποκλείεται να συμβεί και σε ημερομηνία που έχει ήδη λήξει η σχολική χρονιά δεδομένου ότι πάντα ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου. Μάλιστα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αποτελεί δικαίως και την ευκαιρία για το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα αν ο καιρός είναι ευνοικός.

Την Κυριακή της Πεντηκοστής που φέτος τιμάται στις 31 Μαίου γιορτάζουμε την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού, πενήντα μέρες μετά την ανάστασή Του και δέκα μέρες μετά την ανάληψή Του. Η γιορτή συμβολίζει την λήψη του Αγίου Πνεύματος από όλους εμάς προκειμένου να μας φωτίσει και να μας καθοδηγήσει. Η γιορτή της Πεντηκοστής είναι γιορτή της Αγίας Τριάδος. Mε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι Τριαδικός. Το Άγιο Πνεύμα είναι η μία από τις τρεις μορφές του Θεού μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Οι τρεις μορφές μαζί αποτελούν την Αγία Τριάδα. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος έγινε κατά την ημέρα της Κυριακής. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε κατά τη Βάπτιση του Ιησού ως περιστέρι και την Πεντηκοστή ως φλόγες πάνω στα κεφάλια των μαθητών του Χριστού χαρίζοντάς τους φώτιση.

Μετά τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος ο χρόνος αρχίζει να μετρά αντίστροφα για τη λήξη της σχολικής χρονιάς και το «λουκέτο» στις τάξεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας για τις καλοκαιρινές διακοπές που ε'ίναι δρομολογημένο για την Δευτέρα 15 Ιουνίου.