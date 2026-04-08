Εξελίξεις έχουμε από το μέτωπο του πολλαπλού βιβλίου καθώς όπως ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘΑ εγκρίθηκαν 230 νέα διδακτικά βιβλία που θα ενταχθούν στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.). Η απόφαση αυτή υπογράφηκε από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σηματοδοτώντας την είσοδο του «πολλαπλού βιβλίου» σε μια νέα φάση εφαρμογής και καθιστώντας διαθέσιμο για τους εκπαιδευτικούς ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και πλούσιο σε περιεχόμενο υλικό.

Η διαδικασία επιλογής των βιβλίων ήταν πολυεπίπεδη και απαιτητική. Αρχικά, ορίστηκαν τα επιστημονικά, παιδαγωγικά και τεχνικά κριτήρια αξιολόγησης. Στη συνέχεια, πολυμελείς ομάδες πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών και ειδικών επιστημόνων υπέβαλαν τα βιβλία και τα συνοδευτικά ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, τα οποία αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητες επιτροπές. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την έγκριση των πρακτικών, την υπογραφή των συμφωνητικών και την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ένταξης.

Τα εγκεκριμένα βιβλία θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων, ενώ παράλληλα θα εκδοθεί νέα Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τη διαδικασία επιλογής τους από τους εκπαιδευτικούς. Η πρόσβαση στο Μητρώο και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη είναι δυνατή μέσω των ιστοσελίδων https://mdv.iep.edu.gr/ και https://ebooksdl.cti.gr

αντίστοιχα.

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι η εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου αποτελεί μεταρρύθμιση μεγάλης κλίμακας, που στηρίζεται σε υψηλές επιστημονικές και παιδαγωγικές προδιαγραφές. Σύμφωνα με την ίδια, η πορεία της διαδικασίας και η ένταξη των βιβλίων αντανακλά τη δέσμευση του Υπουργείου στην ποιότητα και στην υποστήριξη των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, προσφέροντας στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σύγχρονο, αξιόπιστο και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Τα βιβλία που θα επιλεγούν θα διανεμηθούν στα σχολεία από το σχολικό έτος 2027-2028.