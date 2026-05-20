Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τους πίνακες υποψηφίων και απορριφθέντων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής ως εξής:

1. ΠΕ06 Αγγλικής στο Ε.Σ. Βρυξέλλες Ι.

2. ΠΕ06 Αγγλικής στο Ε.Σ. MOL.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα, 25-5-2026 και ώρα 23.59

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr/index.php

