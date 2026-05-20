Το σύμπαν του «Grey's Anatomy» επεκτείνεται καθώς το ABC έδωσε επίσημα το «πράσινο φως» για την άμεση παραγωγή μιας ολοκαίνουργιας spin-off σειράς που διαδραματίζεται μακριά από το Σιάτλ,

Σύμφωνα με το Deadline, η νέα ατιτλοφόρητη μέχρι στιγμής σειράς, θα αφήσει εντελώς πίσω της το Σιάτλ και θα μεταφερθεί στην αγροτική περιοχή του δυτικού Τέξας, εστιάζοντας σε ένα μικρό ιατρικό κέντρο που περιγράφεται στην επίσημη περιγραφή ως «η τελευταία ευκαιρία για περίθαλψη πριν από χιλιόμετρα ερημιάς». Η δημιουργός της σειράς Shonda Rhimes και η showrunner Meg Marinis αναλαμβάνουν από κοινού τη δημιουργία, τη συγγραφή και την εκτελεστική παραγωγή, ενώ η πρωταγωνίστρια Ellen Pompeo συμμετέχει επίσης ως εκτελεστική παραγωγός.

«Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένη που θα επεκτείνω το σύμπαν του Grey’s Anatomy... Αυτή η ευκαιρία θα δώσει ζωή σε νέους χαρακτήρες και ιστορίες που θα ενσαρκώνουν την ίδια καρδιά, το ίδιο συναίσθημα και την ίδια σύνδεση που το κοινό αγαπάει στο Grey’s εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες — και όλα αυτά με φόντο την πατρίδα μου, το Τέξας. Είμαι πολύ ευγνώμων στη Shonda Rhimes που δημιούργησε αυτόν τον κόσμο και νιώθω πολύ τυχερή που μπορώ να γίνω μέρος του.», ανέφερε σε δήλωσή της η Μeg Marinis.

Τα ονόματα στους συντελεστές του σεναρίου προκαλούν μια κάποια έκπληξη. Η Rhimes δεν έχει γράψει κανένα επεισόδιο της σειράς «Grey’s Anatomy» από τότε που ο Derek Shepherd (Patrick Dempsey) αποχώρησε στην 11η σεζόν, καθώς η υποψήφια για Emmy δημιουργός αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δεκαετίας στις παραγωγές της για το Netflix, μεταξύ των οποίων και το «Bridgerton».

Και τα δύο προηγούμενα spin-off δημιουργήθηκαν με βάση έναν υπάρχοντα βασικό χαρακτήρα — την Addison Montgomery της Kate Walsh στο «Private Practice» και τον Ben Warren του Jason Winston George στο «Station 19».. Η νέα σειρά, αντίθετα, χτίζεται γύρω από ένα εντελώς νέο καστ, αν και, όπως σημειώνει το Deadline, αναμένονται συναντήσεις με καθιερωμένους χαρακτήρες του «Grey’s Anatomy» που θα γεφυρώσουν τις δύο σειρές.

Το spin-off αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα μέσα της σεζόν του 2027.

Η ανακοίνωση για το spin-off έρχεται την ώρα που η αρχική σειρά ολοκληρώνει μια ταραχώδη 22η σεζόν, με αποκορύφωμα το φινάλε με την κατάρρευση της γέφυρας και την αποχώρηση των χαρακτήρων Owen Hunt (Kevin McKidd) και Teddy Altman (Kim Raver), οι οποίοι συμμετείχαν στη σειρά για χρόνια. Η 23η σεζόν έχει ήδη επιβεβαιωθεί για το φθινόπωρο του 2026, πράγμα που σημαίνει ότι η Marinis θα διευθύνει και τα δύο πρότζεκτ ταυτόχρονα.