Σκηνές πρωτοφανούς βίας εκτυλίχθηκαν σε προαύλιο σχολείου στην Αμαλιάδα όταν 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο προαύλιο του 2ου Γυμνασίου, κατά την προσέλευση των μαθητών.

Η ανήλικη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση φέρεται να σχετίζεται με προσωπικές διαφορές μεταξύ των μαθητριών, οι οποίες είχαν καταγραφεί και τις προηγούμενες ημέρες.