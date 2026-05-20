Ο Δημήτρης Μάντζος ζητά από την κυβέρνηση να πάρει θέση για την επίθεση που εξαπέλυσε χθες από το Χ ο λογαριασμός του think tank του εκ των εμπνευστών της «Γαλάζιας Πατρίδας», Τζιχάτ Γιαϊτζί, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, εθνικιστικοί κύκλοι της Τουρκίας επιτίθενται στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη, μετά την επίσκεψή του στην Καππαδοκία και στη Μαλακοπή της Μικράς Ασίας, στο πλαίσιο θρησκευτικών λειτουργιών, παρουσία μάλιστα του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως», αναφέρει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και προσθέτει: «Ειδικότερα, με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο εκ των εμπνευστών της αναθεωρητικής «Γαλάζιας Πατρίδας», αντιναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί, εκφράζει την οργή του για την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στην περιοχή, καθώς και για το γεγονός ότι παρασχέθηκε άδεια για θρησκευτικές δραστηριότητες. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη επίθεση είχε υπάρξει από ανάλογους κύκλους, τον Αύγουστο 2025, με αφορμή την παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής στην Τένεδο.

Και όλα αυτά, την ώρα που το ανιστόρητο και παράνομο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» σχεδιάζεται να αποτελέσει εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας με την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, με το οποίο παραβιάζονται ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα αλλά και η ίδια η κυριαρχία της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ως ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι οι μισαλλόδοξες και ακραίες αντιδράσεις, καθώς και οι ίδιες οι ανιστόρητες διεκδικήσεις της Τουρκίας, που δηλητηριάζουν τις σχέσεις των δύο χωρών, είναι απολύτως καταδικαστέες και δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές».

Καταλήγοντας ο Δημήτρης Μάντζος σημειώνει: «Η Κυβέρνηση έχει, άραγε, οποιαδήποτε θέση πάνω στο ζήτημα;»