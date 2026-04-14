Χαμόγελα αργίας με κλειστά σχολεία και σε Δήμους της Αττικής φέρνει η φετινή γιορτή του Αγίου Γεωργίου.

Μπορεί οι μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την προσεχή Δευτέρα 20 Απριλίου μετά το πέρας των πασχαλινών διακοπών όμως για λίγους και τυχερούς μαθητές υπάρχει ακόμη μια αργία αμέσως μετά την έναρξη των μαθημάτων που τους δίνει μια έξτρα μέρα ανάπαυλας.

Ανατρέχοντας στο ημερολόγιο θα διαπιστώσει κανείς ότι δεν προβλέπεται κάποια οριζόντια αργία για όλους, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές της χώρας υπάρχει μία «εμβόλιμη» γιορτή που δίνει στους μαθητές μια επιπλέον ανάσα ξεκούρασης. Η αργία αυτή φορά την γιορτή του Αγίου Γεωργίου, πολιούχου πολλών Δήμων μεταξύ άλλων και στην Αττική. Οι μαθητές στις περιοχές αυτές χάνουν μία ημέρα μαθημάτων, ενώ αντίστοιχα αναστέλλεται και η λειτουργία των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών. Σύμφωνα με το εορτολόγιο οι μαθητές που θα κερδίσουν την αργία και θα χάσουν μια μέρα μάθημα τόσο στα σχολεία όσο και στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών είναι μεταξύ άλλων αυτοί σε Ιεράπετρα, Ελευσίνα Αττικής, Γερακαρού Θεσσαλονίκης, Εράτυρα Κοζάνης, Βεύη Φλώρινας, Σουφλί, Γουμένισσα Κιλκίς, Νεμέα, Νεάπολη Ηλείας, Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης, Μελίσσια Αττικής, Καματερό Αττικής, Βασιλικό Αχαΐας, Ρίο Αχαΐας.

Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου τιμάται κανονικά στις 23 Απριλίου κάθε χρόνο. Ωστόσο, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα καθώς όταν το Πάσχα συμπίπτει χρονικά μετά τις 23 Απριλίου, τότε η εορτή μεταφέρεται την Δευτέρα του Πάσχα . Αντίθετα, όταν το Πάσχα προηγείται, όπως συνέβη φέτος, η γιορτή παραμένει στην κανονική της ημερομηνία, δηλαδή στις 23 Απριλίου.

Έτσι, το 2026 οι συγκεκριμένοι μαθητές θα έχουν μια μικρή αλλά ευχάριστη «εμβόλιμη» ανάπαυλα λίγες ημέρες μετά την επανέναρξη των μαθημάτων, κάτι που λειτουργεί ως ευκαιρία για ξεκούραση πριν την τελική ευθεία της σχολικής χρονιάς και, για τους μεγαλύτερους, την εντατική προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.