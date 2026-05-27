Το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να έχουν υπόψιν τους οι μαθητές Γυμνασίου - Τι ισχύει για την προαγωγή στην επόμενη τάξη.

Τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν στα Γυμνάσια σήμερα με την σχολική χρονιά να βαίνει πλέον και επίσημα προς τη λήξη της μετά και τις απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις. Πλέον οι μαθητές των Γυμνασίων ετοιμάζονται για την εξεταστική διαδικασία καθώς τους έχει ανακοινωθεί ήδη το πρόγραμμα.

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ ορίζει ότι οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Κάθε σχολική μονάδα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του σχολείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βαθμοί του Β τετραμήνου θα δοθούν το αργότερο έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του π.δ. 126/2016 (Α΄211), όπως ισχύει: «4.α) Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, αα) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή αβ) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

β) Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.[…] δ) Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 4, επαναλαμβάνει την τάξη.».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ανωτέρω π.δ., όπως ισχύει:

«[…] 4. Οι κατ' ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται, κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουνίου, προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα των Ομάδων Α' και Β' και προφορικά στα μαθήματα της Ομάδας Γ', πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο οποίο οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται. Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής.[…] 6. Οι κατ΄ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12. Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ' εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10)».

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 με εξαίρεση τα αποτελέσματα των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, στρατευσίμων ή μαθητών/τριών που απουσίαζαν δικαιολογημένα, τα αποτελέσματα των οποίων εκδίδονται με το πέρας των εξετάσεών τους.