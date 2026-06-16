Άνοιξε η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr – Πώς θα λάβετε τα αποτελέσματα των Πανελληνίων στο κινητό σας, τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι.

Από σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για την ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 μέσω γραπτού μηνύματος (SMS). Οι μαθητές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να λάβουν άμεσα στο κινητό τους τόσο τις βαθμολογίες τους όσο και τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν.

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω της πλατφόρμας smsresults.minedu.gov.gr που θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Τρίτη 23 Ιουνίου.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Τι θα λάβουν οι υποψήφιοι με SMS

Οι υποψήφιοι που θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος στο κινητό τους για:

Τις βαθμολογίες τους σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Τη σχολή ή το τμήμα επιτυχίας τους μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής.

Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι για να λάβουν στο κινητό τους SMS με τα Αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026

Για την είσοδο στην υπηρεσία απαιτούνται:

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Ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου.

Το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του υποψηφίου.

Στη συνέχεια, ο υποψήφιος μπορεί να επιβεβαιώσει ή να τροποποιήσει τον αριθμό κινητού που θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλεται μοναδικός κωδικός επιβεβαίωσης (OTP) στο δηλωμένο κινητό τηλέφωνο.

Εναλλακτικοί τρόποι ενημέρωσης

Η υπηρεσία SMS λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους καθιερωμένους τρόπους ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι θα μπορούν επίσης να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΑΙΘΑ:

results.it.minedu.gov.gr

καθώς και από τους πίνακες αποτελεσμάτων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες.

Η υπηρεσία υλοποιείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.