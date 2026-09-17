«Και γιατί να φοβηθούμε, στο κάτω κάτω της γραφής, να το πούμε; Τι κάναμε; Σε έναν γιατρό παθολόγο πηγαίναμε», τόνισε η ηθοποιός

Τη δική της εκδοχή για όσα έχουν γραφτεί τις τελευταίες ώρες σχετικά με την παρουσία της σε ιατρείο στο Κολωνάκι θέλησε να δώσει η Χριστίνα Παππά, μετά τις αναφορές που, όπως υποστηρίζει, περιείχαν ανακρίβειες και δημιούργησαν λανθασμένες εντυπώσεις.

Η ηθοποιός επανήλθε στο θέμα το βράδυ της Τετάρτης (16/09), δημοσιεύοντας νέο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προκειμένου να διευκρινίσει τι ακριβώς είχε αναφέρει και κυρίως να ξεκαθαρίσει ότι το σοβαρό περιστατικό υγείας που περιέγραψε δεν συνδέεται με το συγκεκριμένο ιατρείο.

Η Χριστίνα Παππά είχε μιλήσει αρχικά για την υπόθεση μέσα από βίντεο που ανέβασε στο TikTok. Όπως είχε εξηγήσει, είχε επισκεφθεί στο παρελθόν, πριν από αρκετά χρόνια, το συγκεκριμένο ιατρείο δύο φορές και αποκλειστικά για παθολογικούς λόγους.

Στην ίδια αναφορά είχε περιγράψει και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε όταν χρειάστηκε να υποβληθεί σε διαδικασία για την αφαίρεση κριθαριού από το μάτι της.

Οι δύο διαφορετικές αναφορές, ωστόσο, φέρεται να συνδέθηκαν στη συνέχεια σε δημοσιεύματα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το περιστατικό κατά το οποίο κινδύνευσε η ζωή της είχε συμβεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

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Αυτό ακριβώς θέλησε να διαψεύσει η ηθοποιός, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά περιστατικά και ότι το πρόβλημα υγείας που περιέγραψε δεν συνέβη κατά την επίσκεψή της στο συγκεκριμένο ιατρείο.

«Δεν έγινε ποτέ τίποτα στο ιατρείο του Κολωνακίου»

Στο νέο της βίντεο η Χριστίνα Παππά εξήγησε ότι η αναφορά της στο ιατρείο αφορούσε αποκλειστικά τις δύο επισκέψεις που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν για παθολογικούς λόγους και δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό που αντιμετώπισε στη συνέχεια.

«Διηγήθηκα ότι είχα περάσει και εγώ από το συγκεκριμένο ιατρείο για παθολογικούς λόγους και μόνο δύο φορές. Ούτε ξαναπήγα, ούτε τους ξαναείδα, ούτε με ξαναείδαν.

Ανέφερα λοιπόν ένα περιστατικό υγείας που πέρασα σε σχέση με το κριθαράκι που είχα βγάλει στο μάτι μου με τον οφθαλμίατρό μου και για καλή μου τύχη είπα ότι πήγα σε κλινική. Εκεί λοιπόν με επαναφέρανε με απινιδωτή. Δεν έγινε ποτέ τίποτα στο ιατρείο του Κολωνακίου. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με αυτόν τον τρόπο, η ηθοποιός υπογράμμισε ότι το περιστατικό που περιέγραψε σχετικά με την κατάσταση της υγείας της και την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί απινιδωτής συνέβη σε κλινική και όχι στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Παράλληλα, θέλησε να διευκρινίσει ότι η αναφορά της στην επίσκεψή της στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε ως στόχο να δημιουργήσει κάποια σύνδεση με το σοβαρό περιστατικό που είχε αντιμετωπίσει.

Η αναφορά στο πελατολόγιο του ιατρείου

Η Χριστίνα Παππά αναφέρθηκε ακόμη στον λόγο για τον οποίο επέλεξε να μιλήσει δημόσια για το γεγονός ότι είχε επισκεφθεί και η ίδια το συγκεκριμένο ιατρείο.

Όπως είπε, δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να αποκρυφτεί σχετικά με την επίσκεψή της, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για ένα ιατρείο από το οποίο είχαν περάσει πολλοί άνθρωποι.

«Είπα απλά ότι επισκέφθηκα και εγώ, όπως πάρα πολύς κόσμος αξιόλογος, διότι η αλήθεια είναι ότι είχαν ένα πλούσιο πελατολόγιο. Και γιατί να φοβηθούμε, στο κάτω κάτω της γραφής, να το πούμε; Τι κάναμε; Σε έναν γιατρό παθολόγο πηγαίναμε», είπε.

{https://www.instagram.com/p/DdXAiw9tEbw/}