Μετά την ανακάλυψή τους, τα 82 κομμάτια εξετάστηκαν από τη Numismatic Guaranty Company και πιστοποιήθηκαν ως μέρος του αποκαλούμενου «Marblehead Treasure».

Μια ανακαίνιση σε σπίτι στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ έκρυβε μια έκπληξη που οι ιδιοκτήτες του δύσκολα θα μπορούσαν να φανταστούν. Σκάβοντας για τις εργασίες στην κουζίνα, ήρθαν στο φως δεκάδες παλιά νομίσματα, τα οποία είχαν παραμείνει θαμμένα για περισσότερα από 200 χρόνια.

Συνολικά εντοπίστηκαν 82 νομίσματα, με το παλαιότερο να χρονολογείται από το 1726 και το νεότερο από το 1814. Η ανακάλυψη έγινε στο Μάρμπλχεντ, μια ιστορική παραθαλάσσια πόλη της Μασαχουσέτης, περίπου 25 χιλιόμετρα βόρεια της Βοστώνης.

Το ενδιαφέρον της συλλογής δεν περιορίζεται στην ηλικία της. Τα νομίσματα προέρχονται από διαφορετικά σημεία του κόσμου και αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο τις εμπορικές σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή κατά τον 18ο και τις αρχές του 19ου αιώνα.

Ανάμεσά τους βρίσκονται νομίσματα από το Μεξικό, το Περού, τη Βολιβία, την Κολομβία και τη Χιλή, περιοχές που τότε βρίσκονταν υπό ισπανική κυριαρχία. Εντοπίστηκαν επίσης κομμάτια από τη Γαλλία, τη Βραζιλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η προέλευση του ευρήματος ίσως συνδέεται και με την ιστορία του ίδιου του ακινήτου. Ένας από τους παλαιότερους ιδιοκτήτες του ήταν έμπορος και φέρεται να διέθετε δύο πλοία που συμμετείχαν στις εμπορικές συναλλαγές με τις Δυτικές Ινδίες. Το στοιχείο αυτό προσφέρει μια πιθανή εξήγηση για το πώς συγκεντρώθηκαν στο ίδιο σημείο νομίσματα από τόσο διαφορετικές περιοχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την ανακάλυψή τους, τα 82 κομμάτια εξετάστηκαν από τη Numismatic Guaranty Company και πιστοποιήθηκαν ως μέρος του αποκαλούμενου «Marblehead Treasure». Στη συνέχεια συμπεριλήφθηκαν σε δημοπρασία της Stack’s Bowers Galleries τον Αύγουστο του 2023.

Ένα από τα πολυτιμότερα νομίσματα της συλλογής είναι ένα χρυσό μεξικανικό νόμισμα οκτώ εσκούδων του 1764, με την απεικόνιση του βασιλιά Καρόλου Γ΄ της Ισπανίας. Πριν από τη δημοπρασία, η αξία του είχε υπολογιστεί μεταξύ 7.000 και 10.000 δολαρίων, ενώ θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο.

Στον ίδιο θησαυρό βρέθηκε ακόμη χρυσό νόμισμα οκτώ εσκούδων από την Κολομβία, κοπής του 1789, καθώς και γαλλικό écu της ίδιας χρονιάς, όταν ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση.

Πηγή en.clickpetroleoegas.com.br