Τα δύο μεγάλα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα, το ευρωπαϊκό ECMWF και το βρετανικό UKMO, δείχνουν πλέον πιθανότητα σχηματισμού και σταδιακής οργάνωσης ενός βαθέος βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο.

Ένα νέο προγνωστικό σενάριο για την εξέλιξη του καιρού στη Μεσόγειο και κυρίως στη νότια Ελλάδα τις επόμενες ημέρες παρουσιάζει ο Σάκης Αρναούτογλου, εφιστώντας πάντως την προσοχή στο γεγονός ότι προς το παρόν πρόκειται για μια ένδειξη που χρειάζεται επιβεβαίωση.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, στα τελευταία προγνωστικά δεδομένα εμφανίστηκε ένα στοιχείο το οποίο μέχρι πρότινος δεν βρισκόταν στο επίκεντρο. Τα δύο μεγάλα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα, το ευρωπαϊκό ECMWF και το βρετανικό UKMO, δείχνουν πλέον πιθανότητα σχηματισμού και σταδιακής οργάνωσης ενός βαθέος βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο.

{https://www.facebook.com/SakisArnaoutoglouForecasts/posts/pfbid0QaAPTo4GbzBfZkvdFs75BgVE7zPg5LhaQc3FiUqd2wH6N4viZPknhpy6ya3t4AZil}

Με βάση τη μέση πορεία που αποτυπώνουν τα δύο μοντέλα, το σύστημα εμφανίζεται να σχηματίζεται στις 16 Σεπτεμβρίου στην κεντρική Μεσόγειο και στη συνέχεια να κινείται ανατολικά. Στις 17 Σεπτεμβρίου τοποθετείται νοτιοδυτικά της Ελλάδας, ενώ στις 18 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται κοντά στην Κρήτη. Η πιθανή πορεία του συνεχίζεται προς τα Δωδεκάνησα, όπου το χαμηλό τοποθετείται περίπου τα μεσάνυχτα της 19ης Σεπτεμβρίου.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένη. Το σενάριο εμφανίστηκε τώρα πιο καθαρά στις προγνώσεις και το κρίσιμο είναι εάν θα διατηρηθεί στα επόμενα «τρεξίματα» των μοντέλων ή εάν θα υπάρξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την πορεία και την ένταση του συστήματος.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε ορισμένες προγνωστικές απεικονίσεις το βαρομετρικό χαμηλό εμφανίζει αυξημένη οργάνωση. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, δεν μπορεί να αποκλειστεί σε αυτή τη φάση το ενδεχόμενο να αποκτήσει χαρακτηριστικά τύπου Medicane, δηλαδή μεσογειακού κυκλώνα.

Ο ίδιος σπεύδει, πάντως, να υπογραμμίσει ότι αυτό αποτελεί μόνο ένα ενδεχόμενο και όχι πρόγνωση. «Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι προβλέπεται Medicane ή ότι έρχεται μεσογειακός κυκλώνας στην Ελλάδα», επισημαίνει.

Η τελική δομή, η ένταση αλλά και η ακριβής διαδρομή του συστήματος εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από σημαντική αβεβαιότητα, ιδιαίτερα καθώς η πιθανή εξέλιξη απέχει αρκετές ημέρες. Για αυτό, τα επόμενα προγνωστικά δεδομένα αναμένεται επομένως να είναι καθοριστικά.