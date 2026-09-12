Η ιστορία ξεκινά το 1881, όταν δύο αδέλφια με το επώνυμο Scribner ανέλαβαν, έναντι 75 δολαρίων, να διευρύνουν ένα υπάρχον σημάδι σε μια σεκόγια.

Για περισσότερα από 2.000 χρόνια είχε καταφέρει να επιβιώσει από φωτιές, καταιγίδες και τις μεγάλες αλλαγές του περιβάλλοντος. Τελικά, μια ανθρώπινη παρέμβαση με στόχο την προσέλκυση τουριστών έμελλε να σημαδέψει την ιστορία του. Το Wawona Tunnel Tree, μία γιγάντια σεκόγια στο Εθνικό Πάρκο Yosemite της Καλιφόρνιας, μετατράπηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε ένα από τα διασημότερα τουριστικά αξιοθέατα των ΗΠΑ.

Η ιστορία ξεκινά το 1881, όταν δύο αδέλφια με το επώνυμο Scribner ανέλαβαν, έναντι 75 δολαρίων, να διευρύνουν ένα υπάρχον σημάδι σε μια σεκόγια. Δημιούργησαν έτσι ένα άνοιγμα πλάτους περίπου 2,1 μέτρων και ύψους 2,7 μέτρων, αρκετά μεγάλο ώστε να περνά μέσα από τον κορμό μια άμαξα.

Οι διαστάσεις του δέντρου ήταν εντυπωσιακές. Έφτανε περίπου τα 69 μέτρα σε ύψος, ενώ στη βάση του είχε διάμετρο σχεδόν οκτώ μέτρων. Η ηλικία του υπολογιζόταν σε περίπου 2.300 χρόνια.

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Το τούνελ δεν δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει κάποια πραγματική ανάγκη μετακίνησης. Ο δρόμος μπορούσε να περάσει γύρω από τη σεκόγια. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα αξιοθέατο που θα αποτύπωνε με εντυπωσιακό τρόπο το τεράστιο μέγεθος των δέντρων του Mariposa Grove και θα προσέλκυε περισσότερους επισκέπτες.

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Το σχέδιο πέτυχε. Αρχικά οι άμαξες σταματούσαν μέσα στον κορμό ώστε οι τουρίστες να φωτογραφηθούν. Αργότερα τη θέση τους πήραν τα αυτοκίνητα και η εικόνα οχημάτων να περνούν μέσα από το Wawona έγινε ένα από τα χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα του Yosemite. Για τις επόμενες δεκαετίες, η συγκεκριμένη σεκόγια εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον φωτογραφημένα φυσικά αξιοθέατα των ΗΠΑ.

Η ανθρώπινη παρέμβαση, όμως, είχε αποδυναμώσει τη βάση του δέντρου. Το Wawona παρουσίαζε ήδη μια μικρή κλίση, η οποία επιδεινώθηκε μετά τη δημιουργία του ανοίγματος.

Τον Φεβρουάριο του 1969, έπειτα από έναν ιδιαίτερα βαρύ χειμώνα, το τεράστιο δέντρο κατέρρευσε. Μεγάλες ποσότητες υγρού χιονιού είχαν συσσωρευτεί στην κορυφή του, ενώ το έδαφος είχε κορεστεί από νερό. Η καταπόνηση, σε συνδυασμό με την αποδυναμωμένη βάση, αποδείχθηκε καθοριστική.

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Έπειτα από 88 χρόνια ως τουριστικό αξιοθέατο, το Wawona βρέθηκε στο έδαφος. Οι υπεύθυνοι του πάρκου αποφάσισαν να μην απομακρύνουν τον κορμό, καθώς τα πεσμένα δέντρα αποτελούν σημαντικό κομμάτι του δασικού οικοσυστήματος. Παραμένει μέχρι σήμερα στο σημείο, γνωστό πλέον ως Fallen Tunnel Tree.

Η κατάρρευσή του συνέπεσε με μια ευρύτερη αλλαγή στη φιλοσοφία προστασίας των εθνικών πάρκων. Η εποχή κατά την οποία η φύση τροποποιούνταν για να γίνει περισσότερο «θεαματική» για τους επισκέπτες άρχισε να υποχωρεί. Το Yosemite δεν δημιούργησε ξανά αντίστοιχο τούνελ σε δέντρο, με την ιστορία του Wawona να αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα του κόστους που μπορεί να έχει η ανθρώπινη παρέμβαση ακόμη και στα ανθεκτικότερα μνημεία της φύσης.

Πηγή spacedaily.com