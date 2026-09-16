Κρήτη και Δωδεκάνησα αφήνουν πίσω τις βροχές – Έρχονται ξανά θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά, η πορεία του καιρού μέχρι την Κυριακή.

Αλλαγή σκηνικού στον καιρό τις επόμενες ημέρες, με τις βροχές να περιορίζονται και τη θερμοκρασία να παίρνει ξανά την ανιούσα. Τα 30άρια επιστρέφουν, ενώ το Σαββατοκύριακο δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια και ορεινά. Το βαρομετρικό χαμηλό που έδωσε βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας απομακρύνεται προς την ανατολική Μεσόγειο. Η μεταβολή αυτή σηματοδοτεί σταδιακή βελτίωση του καιρού, χωρίς όμως να λείψουν εντελώς τα τοπικά φαινόμενα εξηγεί στη νέα του ανάρτηση στο ιστολόγιο του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, την Πέμπτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά. Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και βορειοανατολικούς, φτάνοντας τα 5 έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, κυρίως στα δυτικά και τα ηπειρωτικά. Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, το πρωινό θα παραμένει δροσερό, ιδιαίτερα στις εσωτερικές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Παρασκευή

Η Παρασκευή αναμένεται να είναι σαφώς πιο ήπια, καθώς δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ ο υδράργυρος θα κινηθεί ανοδικά. Η εικόνα αυτή θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την επιστροφή των υψηλότερων θερμοκρασιών, με τον καιρό να θυμίζει και πάλι περισσότερο καλοκαίρι.

Το Σάββατο, η αστάθεια δεν θα εξαφανιστεί εντελώς. Κατά τις απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα βρεθεί 2 έως 3 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Η Κυριακή φέρνει μεγαλύτερη πιθανότητα για τοπικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία. Εκεί δεν αποκλείονται όμβροι ή ακόμη και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα δεν προβλέπεται κάποια σημαντική μεταβολή, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Ο Σεπτέμβριος, λοιπόν, συνεχίζει να εναλλάσσει φθινοπωρινές ανάσες με καλοκαιρινές θερμοκρασίες.

H πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Το βαρομετρικό χαμηλό, που το τελευταίο σαρανταοκτάωρο επηρέασε με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως τη δυτική και τη νότια χώρα, αναμένεται να κινηθεί προς την ανατολική Μεσόγειο, με αποτέλεσμα το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη) οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες της Κρήτης και των Δωδεκανήσων σταδιακά να σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ και οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα θα σημειώσουν μικρή άνοδο. Αντίθετα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι σχετικά χαμηλές, με συνέπεια το πρωί η ψύχρα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας να είναι αισθητή.

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Την Παρασκευή (18/9), γενικά, δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι μόνο τοπικά την ημέρα στο Α-ΝΑ Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα φθάνουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Το Σάββατο (19/9), υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής.

Την Κυριακή (20/9), στην Ήπειρο και τη Μακεδονία αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης τοπικών όμβρων ή και μεμονωμένων καταιγίδων. Αναφορικά με τους ανέμους και τις θερμοκρασίες, δεν αναμένονται αξιόλογες μεταβολές.