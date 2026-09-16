Η αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη καθιστά αδύνατη την μετατροπή της συναυλίας σε αφιέρωμα στη μνήμη και την πορεία του καλλιτέχνη. Η επίσημη ανακοίνωση.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο πανελλήνιο και τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής στις 20 Σεπτεμβρίου, θα έδινε μία μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη, με αφορμή τα 33 χρόνια της καριέρας του στην ελληνική μουσική σκηνή.

Ο ξαφνικός θάνατός του, ωστόσο, καθιστά αδύνατο να μετατραπεί η εν λόγω εμφάνιση σε αφιέρωμα, με την εταιρεία παραγωγής να εκδίδει επίσημη ανακοίνωση, ακυρώνοντας οριστικά τη συναυλία.

Στη σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη θα πρέπει να γίνει με την κατάλληλη φροντίδα και τον απαιτούμενο σεβασμό που αρμόζει στη μνήμη του.

Η επίσημη ανακοίνωση για την ακύρωση της συναυλίας του Γιώργου Μαζωνάκη

«Με βαθιά θλίψη και σεβασμό στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, η εταιρεία παραγωγής Live2 Entertainment ανακοινώνει την οριστική ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας για τα «33 Χρόνια» στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη.

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Ο τραγικός και απροσδόκητος χαμός του Γιώργου καθιστά αδύνατη, σε αυτή τη χρονική στιγμή, την οποιαδήποτε άμεση μετατροπή της συναυλίας σε αφιέρωμα στη μνήμη και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Πιστεύουμε πως ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη με τη διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη οφείλει να πραγματοποιηθεί με τον χρόνο, τη φροντίδα και τον σεβασμό που αρμόζουν στη μνήμη και το έργο του και όχι υπό το βάρος και την αμεσότητα αυτής της τραγικής απώλειας.

Η επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της More, με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους κατόχους των εισιτηρίων.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι Γιώργο μας».