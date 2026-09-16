Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.698,76 μονάδες, με άνοδο 0,13%.

Με οριακά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διατηρεί το θετικό πρόσημο.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.698,76 μονάδες, με άνοδο 0,13%. Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν αυξημένη, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 422 εκατ. ευρώ και τον όγκο στα 51,95 εκατ. τεμάχια. Από τη συνολική αξία συναλλαγών, 95,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν 41 πακέτα. Στο σύνολο του ταμπλό, η εικόνα έκλινε προς τις πτωτικές μετοχές, καθώς 46 τίτλοι έκλεισαν ανοδικά, 58 υποχώρησαν και 34 παρέμειναν αμετάβλητοι.

Θετική ήταν η εικόνα στις τράπεζες, με τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται κατά 0,59% και να κλείνει στις 3.236 μονάδες. Από τις τραπεζικές μετοχές ξεχώρισε η Τράπεζα Κύπρου με άνοδο 2,05%, ενώ η Πειραιώς κέρδισε 1,18%. Η Εθνική ενισχύθηκε κατά 0,86%, η Optima κατά 0,76% και η Eurobank κατά 0,17%. Αντίθετα, η Alpha Bank υποχώρησε κατά 0,52%, ενώ η Credia έκλεισε με κέρδη 0,52%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 6.929 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,14%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε στις 3.019 μονάδες, με οριακά κέρδη 0,09%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Motor Oil ξεχώρισε με άνοδο 1,92%. Στον αντίποδα, η Metlen υποχώρησε κατά 2,94%, η Viohalco έχασε 2,16% και η Alwyn 1,95%. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης η Jumbo με -1,56%, η Aegean με -1,43% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με -1,24%.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ισχυρή άνοδο 3,55% κατέγραψε η ΕΧΑΕ, με την Κρι Κρι να ακολουθεί στο +3,15% και τον ΟΛΠ στο +2,82%. Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε κατά 1,20%. Στις απώλειες, η ΑΒΑΞ έκλεισε στο -3,34%, η Qualco στο -1,47% και η Intracom στο -1,22%.