Τα τέσσερα εμπορικά κέντρα σε λειτουργία εμφάνισαν Operating EBITDA 46,6 εκατ. ευρώ.

Η Lamda Development έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με ενοποιημένο EBITDA 22,4 εκατ. ευρώ, έναντι 236,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, την ώρα που η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του ομίλου ξεπέρασε τα 3,9 δισ. ευρώ.

Τα τέσσερα εμπορικά κέντρα σε λειτουργία εμφάνισαν Operating EBITDA 46,6 εκατ. ευρώ. Σε προσαρμοσμένη βάση, μετά τις μεταχρεώσεις εξόδων διοικητικής και άλλης υποστήριξης, το Operating Malls EBITDA διαμορφώθηκε στα 50 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αποδίδεται στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 6% και των εσόδων στάθμευσης κατά 9%, ενώ η επισκεψιμότητα ενισχύθηκε κατά 5%. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, φθάνοντας τα 409 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των εμπορικών κέντρων περιορίστηκαν στα 83,2 εκατ. ευρώ από 136,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, με την εταιρεία να επισημαίνει ότι το 2025 είχε ευνοηθεί από σημαντική συμπίεση των αποδόσεων. Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου της Lamda Malls ανήλθε στα 1,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 1,4 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στα τέσσερα λειτουργούντα malls.

Νέο ρεκόρ πέτυχε η Μαρίνα Φλοίσβου, με έσοδα 13,9 εκατ. ευρώ και EBITDA 9,3 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10%. Παράλληλα, προχωρά η ανάπλαση της Μαρίνας Αγίου Κοσμά, η οποία μαζί με τη Riviera Galleria αναμένεται να ενισχύσει μελλοντικά τα έσοδα του ομίλου.

Στο Ελληνικό, οι οικιστικές αναπτύξεις διατηρούν ισχυρή εμπορική δυναμική. Έως το τέλος Αυγούστου είχαν διατεθεί 750 διαμερίσματα στη Little Athens, με πωλήσεις και κρατήσεις για 610 μονάδες, ποσοστό 81%. Τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις αυξήθηκαν κατά 30%, στα 164 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου ξεπέρασαν τα 1,8 δισ. ευρώ.

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Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στο Ελληνικό ανήλθαν σε 276 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο και σωρευτικά σε 1,265 δισ. ευρώ. Η Riviera Galleria αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ στο The Ellinikon Mall έχουν ξεκινήσει οι εργασίες θεμελίωσης.