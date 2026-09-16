Συνέντευξη με τον πρόεδρο του Συλλόγου Θανάση Χελιώτη.

Ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών συμπληρώνει είκοσι χρόνια δράσης, έχοντας προσφέρει περίθαλψη και μια δεύτερη ευκαιρία σε εκατοντάδες ιπποειδή. Με αφορμή την επέτειο και τη συναυλία που διοργανώνει στις 24 Σεπτεμβρίου στο Κτήμα Κοκοτού, με τον Στέφανο Κορκολή και τη Σοφία Μανουσάκη, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΣΠΙ Θανάση Χελιώτη.

Εστιάσαμε στις διασώσεις, τις καταγγελίες κακοποίησης, τις υιοθεσίες και τις καθημερινές ανάγκες του Συλλόγου.

- Ο ΕΣΠΙ συμπληρώνει είκοσι χρόνια παρουσίας. Ποια είναι η αποστολή του και ποιο έργο έχει επιτελέσει σε αυτή τη διαδρομή;

Βασικός σκοπός μας είναι να προστατεύουμε τα ιπποειδή που έχουν υποστεί κακοποίηση ή έχουν βρεθεί εγκαταλελειμμένα, τραυματισμένα και παραμελημένα. Αναλαμβάνουμε τη διάσωση, τη μεταφορά και την κτηνιατρική τους περίθαλψη, ενώ στη συνέχεια εργαζόμαστε για τη σωματική και ψυχική αποκατάστασή τους. Όταν ένα ζώο είναι έτοιμο και οι συνθήκες το επιτρέπουν, επιδιώκουμε να βρούμε μια κατάλληλη οικογένεια που διαθέτει τις γνώσεις, τον χώρο και τη διάθεση να το φροντίσει υπεύθυνα.

Μέχρι σήμερα περισσότερα από 250 ιπποειδή έχουν περάσει από τις εγκαταστάσεις μας. Παράλληλα, διαχειριζόμαστε πάνω από 100 καταγγελίες κακοποίησης ή εγκατάλειψης κάθε χρόνο. Η συνεισφορά μας, επομένως, δεν περιορίζεται στα ζώα που φιλοξενούμε. Παρεμβαίνουμε σε περιστατικά σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε συνεργασία με πολίτες και αρμόδιες αρχές. Πρόκειται για μια διαδρομή με πολλές δυσκολίες, αλλά και με ζώα που ξαναβρήκαν την υγεία, την εμπιστοσύνη και την αξιοπρέπειά τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Ποιες μορφές κακοποίησης συναντάτε συχνότερα και τι πρέπει να κάνει ένας πολίτης όταν αντιλαμβάνεται ότι ένα ιπποειδές κινδυνεύει;

Δεχόμαστε συχνά καταγγελίες για ζώα υπερβολικά αδύνατα, χωρίς επαρκή τροφή ή νερό, με απεριποίητες οπλές, δεμένα συνεχώς και εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες χωρίς σκέπαστρο. Συναντάμε επίσης περιστατικά παστουρώματος, δηλαδή δεσίματος των ποδιών, καθώς και ζώα που χρησιμοποιούνται σε άμαξες υπό ακατάλληλες συνθήκες. Η κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση άμεσης βίας.

Είναι και η χρόνια παραμέληση, η απουσία κτηνιατρικής φροντίδας και η στέρηση των βασικών αναγκών του ζώου.

Όποιος εντοπίζει ένα τέτοιο περιστατικό δεν πρέπει να αδιαφορεί ούτε να επιχειρεί μια επικίνδυνη παρέμβαση μόνος του. Χρειάζεται να συγκεντρώσει, με ασφάλεια, σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και την κατάσταση του ζώου και να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές και στον ΕΣΠΙ. Κάθε τεκμηριωμένη καταγγελία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

- Τι συμβαίνει από τη στιγμή που ένα ζώο φτάνει στις εγκαταστάσεις σας στο Μαρκόπουλο;

Κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό. Πρώτα αξιολογείται η κατάσταση του ζώου και αντιμετωπίζονται οι άμεσες ανάγκες του, όπως τραυματισμοί, υποσιτισμός, προβλήματα στις οπλές ή άλλες παθήσεις.

Ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο απαιτεί χρόνο, συνέπεια και υπομονή. Πολλά κακοποιημένα ζώα έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους προς τον άνθρωπο, επομένως η επανεκπαίδευση γίνεται προσεκτικά και με σεβασμό στα όριά τους.

Οι εγκαταστάσεις μας στο Μαρκόπουλο περιλαμβάνουν στάβλους, εξωτερικούς χώρους και αρένα για την εκπαίδευση των ζώων. Φροντίζουμε μόνιμα περισσότερα από 20 ιπποειδή. Ορισμένα δεν μπορούν να υιοθετηθούν λόγω ηλικίας ή χρόνιων προβλημάτων υγείας και παραμένουν κοντά μας για όλη τους τη ζωή. Για τα υπόλοιπα αναζητούμε υπεύθυνους ανθρώπους και ελέγχουμε προσεκτικά αν μπορούν να τους προσφέρουν ασφαλείς και κατάλληλες συνθήκες.

- Πόσο δύσκολο είναι να διατηρείται ένα τέτοιο έργο χωρίς κρατική χρηματοδότηση και με ποιους τρόπους μπορεί να βοηθήσει το κοινό;

Ο ΕΣΠΙ δεν λαμβάνει κρατική επιχορήγηση και στηρίζεται στις συνδρομές των μελών, στις δωρεές, στις χορηγίες και στις αναδοχές, αλλά και στην ανεκτίμητη εργασία των εθελοντών. Τα λειτουργικά μας έξοδα για το 2025 ανήλθαν στις 102.000 ευρώ. Ενδεικτικά, απαιτούνται κάθε μήνα περίπου 3.000 ευρώ για τη σίτιση, 1.000 ευρώ για ιατροφαρμακευτικές ανάγκες και 2.000 ευρώ για τη μίσθωση και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Υπάρχουν, βέβαια, και απρόβλεπτες δαπάνες, όπως η μεταφορά ενός ζώου από άλλη περιοχή ή μια επείγουσα επέμβαση.

Το κοινό μπορεί να βοηθήσει με οικονομική συνεισφορά, προσφορά τροφών ή φαρμάκων, αναδοχή ενός ζώου και εθελοντική εργασία. Εξίσου σημαντική είναι η διάδοση του έργου μας και η ενημέρωση για τη σωστή μεταχείριση των ιπποειδών. Οι εγκαταστάσεις μας είναι επισκέψιμες κάθε Κυριακή, από τις 11:00 έως τις 14:00, ώστε οι πολίτες να γνωρίσουν από κοντά τα ζώα και τη δράση μας.

- Στις 24 Σεπτεμβρίου διοργανώνετε μια επετειακή συναυλία. Τι θα περιλαμβάνει η βραδιά και ποιο μήνυμα θέλετε να μεταφέρει;

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη θα εμφανιστούν στο Κτήμα Κοκοτού, στη Σταμάτα, σε μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στην αξιοπρέπεια των ιπποειδών. Είναι ένας όμορφος τρόπος να τιμήσουμε είκοσι χρόνια προσφοράς, αλλά κυρίως να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί.

Τα έσοδα των εισιτηρίων θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τις ανάγκες του ΕΣΠΙ. Θα στηρίξουν τη σίτιση, την περίθαλψη, τις διασώσεις και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Θέλουμε η συναυλία να ενώσει ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική με ανθρώπους που πιστεύουν ότι κάθε ζώο δικαιούται φροντίδα και σεβασμό. Κάθε εισιτήριο αποτελεί μια έμπρακτη πράξη προστασίας και μια δεύτερη ευκαιρία για ένα ιπποειδές που έχει ανάγκη.