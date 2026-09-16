Η πρώτη ανάρτηση του μουσικού μετά την ολοκλήρωση του όγδοου χειρουργείου του.

Στο όγδοο κατά σειρά χειρουργείο υποβλήθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, με την είδηση να γίνεται γνωστή μέσω ανάρτησης του μουσικού στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Σκοπός της επέμβασης ήταν η αποκατάσταση του τραυματισμού που υπέστη το Πάσχα του 2025 σε πανηγύρι, όταν μία κροτίδα εξαγάγει στο χέρι του με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό δύο δάχτυλων του δεξιού άνω άκρου και την μερική απώλεια της όρασής του από το δεξί μάτι.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Άρης Μουγκοπέτρος θέλησε να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς του ακόλουθους για τις ευχές που του χάρισαν, ενημερώνοντάς τους παράλληλα, σχετικά με την εξέλιξη της υγείας του.

«Φιλαράκια μου, μόλις βγήκαμε από το χειρουργείο. Δόξα των Θεώ πήγαν όλα καλά. Ευχαριστώ για τις χιλιάδες ευχές σας, για ακόμη μία φορά που μου δείχνετε την αγάπη σας. Σας αγαπώ πολύ», ανέφερε αρχικά ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου.

Ολοκληρώνοντας, δήλωσε ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στην πίστα και τη μουσική του: «Μετράμε αντίστροφα για να επιστρέψουμε εκεί που ξέρουμε! Σας αγαπώ πολύ όλους, φιλιά!», κατέληξε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

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Η προηγούμενη ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου

Ο μουσικός το πρωί της Τετάρτης, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του ακόλουθους για το επικείμενο χειρουργείο, αναρτώντας μία προσωπική του φωτογραφία μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου.

Στη σχετική λεζάντα, πρόσθεσε: «8ο και τελευταίο χειρουργείο! Στα χέρια του κυρίου Εμμανουήλ Φανδρίδη το χέρι μου για ακόμη μια φορά ! Με πίστη, δύναμη και ελπίδα θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη».

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