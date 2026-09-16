Η συγκινητική ανάρτηση της Άλκηστις Πρωτοψάλτη για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μία εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, από την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή και τη νυχτερινή διασκέδαση.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια για να τιμήσει τον σπουδαίο ερμηνευτή με τα τραγούδια του.

Παράλληλα, καλλιτέχνες, συνάδελφοι και παλιοί συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη, τον αποχαιρετούν με τον δικό τους τρόπο, ενώ μέχρι και σήμερα, μηνύματα αγάπης πλημμυρίζουν τα social media.

Πολλοί ερμηνευτές τον τίμησαν μέσα από τα τραγούδια τους και την αγάπη τους πάνω από τη σκηνή, ενώ πολλοί επέλεξαν να γράψουν το δικό τους «αντίο».

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, τον τίμησε για μία ακόμη φορά, αναρτώντας μία ιδιαίτερη μαντινάδα στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, στην οποία έγραψε: «Στον κάτω κόσμο η χαραυγή στέκει και περιμένει, να υποδεχθεί τον μερακλή που μες τον Άδη μπαίνει. Καλό ταξίδι Γιωργάκη».

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Η πρώτη ανάρτηση της Άλκηστις Πρωτοψάλτη για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα σύντομο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη να οδηγεί και ερμηνεύει το τραγούδι «Η Σωτηρία της ψυχής», το οποίο άκουγε εκείνη τη στιγμή στο ραδιόφωνο.

{https://www.instagram.com/p/DdIxxPCAYOD/?hl=el}

Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά σχετικά με τα αίτια που τον οδήγησαν στο να χάσει τη ζωή του.

Η έρευνα της υπόθεσης βρίσκεται υπό πλήρη εξέλιξη.