Με στράπλες μαύρο φόρεμα η παρουσιάστρια.

Λίγο πριν επιστρέψει στην καθημερινότητα του πλατό, η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε με τους συνεργάτες της για ένα όμορφο βραδινό φαγητό.

Η παρουσιάστρια συναντήθηκε με φίλους και συνεργάτες το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα εστιατόρια του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και απόλαυσαν ένα υπέροχο dinner.

Στην παρέα ήταν και η Μαίρη Αυγερινοπούλου, το νέο πρόσωπο που εντάσσεται φέτος στην ομάδα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, ενώ όλοι μαζί χαλάρωσαν και συζήτησαν πιο χαλαρά, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

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