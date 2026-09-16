Πριν από σχεδόν έξι δεκαετίες η Porsche απέδειξε ότι οι επιδόσεις μπορούν να κρυφτούν σε ένα εντελώς διαφορετικό «μυστικό»: το εξαιρετικά χαμηλό βάρος.

Η Porsche 909 Bergspyder, που παρουσιάστηκε το 1968 για τους αγώνες αναβάσεων, παραμένει μέχρι σήμερα η ελαφρύτερη κατασκευή στην ιστορία της γερμανικής εταιρείας. Το βάρος της σε αγωνιστική διαμόρφωση έφθανε μόλις τα 384 κιλά, ένας αριθμός που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με οποιοδήποτε σύγχρονο αυτοκίνητο.

Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς ότι κάτω από το μικροσκοπικό αμάξωμα δεν υπήρχε ένας μικρός κινητήρας πόλης, αλλά ένας αερόψυκτος οκτακύλινδρος boxer περίπου δύο λίτρων, με ισχύ που άγγιζε τους 275 ίππους.

Όταν κάθε γραμμάριο είχε σημασία

Η 909 Bergspyder σχεδιάστηκε με έναν απόλυτο στόχο: να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορη στις απαιτητικές διαδρομές των αγώνων ανάβασης. Εκεί, όπου οι στροφές είναι συνεχείς και οι ευθείες περιορισμένες, η χαμηλή μάζα μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην επιτάχυνση, στο φρενάρισμα και στην ευελιξία.

Οι μηχανικοί της Porsche αντιμετώπισαν το βάρος ως τον μεγαλύτερο αντίπαλο. Έτσι, κάθε εξάρτημα εξετάστηκε με βάση το πόσο απαραίτητο ήταν και πόσα γραμμάρια μπορούσαν να εξοικονομηθούν.

Το πλαίσιο κατασκευάστηκε από αλουμίνιο, ενώ για διάφορα εξαρτήματα χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα ελαφριά υλικά, όπως τιτάνιο και μαγνήσιο. Ακόμη και στοιχεία της ανάρτησης και του συστήματος πέδησης κατασκευάστηκαν με υλικά που σήμερα θεωρούνται εξαιρετικά εξειδικευμένα.

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Ενδεικτικό της ακραίας προσέγγισης είναι το αμάξωμα. Η κατασκευή από πλαστικό ενισχυμένο με υαλονήματα είχε βάρος μόλις 10 κιλά. Παράλληλα, η Porsche εγκατέλειψε συμβατικές λύσεις που θα πρόσθεταν περιττή μάζα, αναζητώντας εναλλακτικές ακόμη και για τα βοηθητικά συστήματα του κινητήρα.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο που έμοιαζε περισσότερο με τεχνολογικό πείραμα παρά με ένα συμβατικό σπορ μοντέλο.

275 ίπποι για μόλις 384 κιλά

Οι αριθμοί της 909 Bergspyder εξηγούν γιατί η συγκεκριμένη Porsche εξακολουθεί να προκαλεί εντύπωση. Με ισχύ περίπου 275 ίππων και βάρος μόλις 384 κιλά, η αναλογία ισχύος προς βάρος ήταν πραγματικά ακραία.

Η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h υπολογίζεται σε περίπου 2,4 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα έφθανε περίπου τα 250 km/h. Για ένα αυτοκίνητο που είχε δημιουργηθεί κυρίως για αγώνες αναβάσεων και όχι για μεγάλες πίστες, οι επιδόσεις αυτές ήταν εντυπωσιακές.

Η Porsche είχε δώσει ιδιαίτερη προσοχή και στην τροφοδοσία καυσίμου. Αντί για ένα συμβατικό ρεζερβουάρ, η 909 διέθετε μια πρωτοποριακή σφαιρική δεξαμενή από τιτάνιο. Στο εσωτερικό της υπήρχε ένας ελαστικός ασκός με το καύσιμο, ενώ γύρω του υπήρχε άζωτο υπό πίεση.

Η συγκεκριμένη διάταξη δεν ήταν απλώς μια περίεργη τεχνική λύση. Η πίεση του αζώτου βοηθούσε στην τροφοδοσία του κινητήρα και επέτρεπε την κατάργηση ξεχωριστής αντλίας καυσίμου. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνταν περίπου επτά κιλά.

Σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο τα επτά κιλά πιθανότατα θα περνούσαν απαρατήρητα. Στην 909, όμως, κάθε κιλό είχε πραγματική αγωνιστική αξία.

Ένα πείραμα που έγινε μέρος της ιστορίας της Porsche

Η 909 Bergspyder δεν έμεινε για πολλά χρόνια στις αγωνιστικές διαδρομές. Η Porsche κατασκεύασε μόλις δύο αυτοκίνητα και το μοντέλο είχε σύντομη αγωνιστική παρουσία το 1968. Ωστόσο, η αξία του δεν κρίθηκε από τη διάρκεια της καριέρας του.

Το μικρό αγωνιστικό αποτέλεσε ένα είδος κινητού εργαστηρίου για την Porsche, καθώς έδωσε στους μηχανικούς τη δυνατότητα να δοκιμάσουν νέες ιδέες γύρω από τα ελαφριά υλικά, την κατανομή μάζας και την κατασκευή ενός αυτοκινήτου όπου τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

Η εμπειρία από την 909 αξιοποιήθηκε στη συνέχεια σε άλλα αγωνιστικά προγράμματα της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και η Porsche 908/3.

Σήμερα, η 909 Bergspyder εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της φιλοσοφίας «λιγότερο βάρος, περισσότερες επιδόσεις». Και το γεγονός ότι σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα παραμένει η ελαφρύτερη Porsche που κατασκευάστηκε ποτέ, κάνει το επίτευγμά της ακόμη πιο αξιοσημείωτο.

Σε μια εποχή όπου τα αυτοκίνητα αποκτούν περισσότερα συστήματα, μεγαλύτερες μπαταρίες, περισσότερη άνεση και περισσότερη τεχνολογία, η 909 Bergspyder θυμίζει μια διαφορετική σχολή μηχανολογίας. Εκείνη που δεν αναζητούσε την απόδοση προσθέτοντας εξαρτήματα, αλλά αφαιρώντας τα.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της: ένα αυτοκίνητο μόλις 384 κιλών, με 275 ίππους και τεχνολογία που για την εποχή του ήταν πρωτοποριακή, εξακολουθεί να αποτελεί, μέχρι σήμερα, το απόλυτο παράδειγμα της Porsche στην τέχνη του χαμηλού βάρους.