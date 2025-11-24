Το εμβληματικό μοντέλο, που μετέφερε για πρώτη φορά το σπορ DNA της Porsche στην κατηγορία των μεγάλων SUV, αποκτά πλήρως ηλεκτρική έκδοση.

Με την παγκόσμια πρεμιέρα των νέων Cayenne Electric και Cayenne Turbo Electric, η Porsche παρουσιάζει δύο εκδόσεις που συνδυάζουν επιδόσεις υπερ-αυτοκινήτου με πρωτοποριακές τεχνολογίες φόρτισης, ψηφιακό περιβάλλον νέας γενιάς και χαρακτηριστική καθημερινή ευχρηστία.

Στην κορυφή της γκάμας, η Cayenne Turbo Electric ανεβάζει τον πήχη στα ηλεκτρικά SUV. Αποδίδει έως 850 kW (1.156 PS) μέσω της λειτουργίας Launch Control, επιταχύνει από 0–100 km/h σε 2,5 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 260 km/h, επιδόσεις που μέχρι σήμερα συναντούσαμε σε κορυφαία σούπερ σπορ μοντέλα. Η ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης φέρει έντονη την επίδραση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με άμεση ψύξη λαδιού στον πίσω ηλεκτροκινητήρα και ανάκτηση ενέργειας έως 600 kW – τιμή αντίστοιχη με μονοθέσια της Formula E.

Η βασική Cayenne Electric, με 300 kW (408 PS) σε κανονική λειτουργία και έως 325 kW (442 PS) μέσω Launch Control, ολοκληρώνει το 0–100 km/h σε 4,8 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 230 km/h. Και οι δύο εκδόσεις είναι τετρακίνητες, αξιοποιώντας το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα Porsche Traction Management. Η προσέγγιση της Porsche επιδιώκει να επαναφέρει την Cayenne στην κορυφή της δυναμικής συμπεριφοράς: αερανάρτηση με PASM στάνταρ, σύστημα διεύθυνσης στους πίσω τροχούς και για πρώτη φορά στο μοντέλο το προηγμένο Active Ride, μια τεχνολογία ενεργής ανάρτησης που σχεδόν εξαλείφει τις κινήσεις του αμαξώματος και βελτιώνει ταυτόχρονα άνεση και σταθερότητα.

Η νέα εποχή δεν περιορίζεται στις επιδόσεις. Η Porsche εξελίσσει δραστικά την εμπειρία χρήσης, παρουσιάζοντας τη νέα φιλοσοφία «Digital Interaction Porsche» και την ψηφιακή οθόνη «Flow Display», ένα ενιαίο περιβάλλον που προσαρμόζεται δυναμικά στις ανάγκες του οδηγού. Η μετάβαση στο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης συνοδεύεται και από την πιο αποδοτική λύση φόρτισης που έχει παρουσιάσει ποτέ η μάρκα: χάρη στην αρχιτεκτονική 800 Volt, η νέα Cayenne φορτίζει με έως 390 kW – και υπό συγκεκριμένες συνθήκες αγγίζει τα 400 kW. Έτσι, η μπαταρία 113 kWh μπορεί να ανέβει από 10% σε 80% σε λιγότερο από 16 λεπτά, ενώ μέσα σε μόλις 10 λεπτά προστίθεται ενέργεια για περισσότερα από 300 χιλιόμετρα οδήγησης. Το μοντέλο υποστηρίζει, για πρώτη φορά σε Porsche, και επαγωγική φόρτιση έως 11 kW.

Η αυτονομία φτάνει έως τα 642 km WLTP για την Cayenne Electric και έως 623 km για την Turbo, επιτρέποντας ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με την άνεση και τη σιγουριά που χαρακτηρίζουν το μοντέλο εδώ και δύο δεκαετίες. Η σχεδίαση κινείται στη γνωστή γλώσσα της Porsche, με λεπτούς προβολείς LED Matrix, καθαρότερο αμάξωμα και την χαρακτηριστική «flyline» της οροφής. Το πίσω μέρος διαθέτει νέα φωτεινή λωρίδα 3D με φωτιζόμενο λογότυπο Porsche, ενώ η έκδοση Turbo ξεχωρίζει χάρη σε λεπτομέρειες στο αποκλειστικό χρώμα Turbonite. Για όσους αναζητούν αυξημένες δυνατότητες εκτός δρόμου, το πακέτο Off-Road προσθέτει στοιχεία ενισχυμένης προστασίας και αυξημένη γωνία προσέγγισης.

Με την ηλεκτρική Cayenne, η Porsche δεν εγκαταλείπει τις υπόλοιπες επιλογές κίνησης. Τα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και οι υβριδικές εκδόσεις παραμένουν στην γκάμα, επιτρέποντας στη μάρκα να προσεγγίζει διαφορετικές ανάγκες και αγορές μέσα από μια πλήρως ευέλικτη στρατηγική. Το νέο ηλεκτρικό SUV, όμως, αποτελεί το πιο αποφασιστικό βήμα της εταιρείας προς τη νέα εποχή, καθώς ήδη το 36% των παγκόσμιων πωλήσεων της Porsche αφορά ηλεκτρικά μοντέλα.

Με ισχύ που ξεπερνά κάθε προηγούμενο, προηγμένες λύσεις φόρτισης, ψηφιακό περιβάλλον επόμενης γενιάς και δυναμικά χαρακτηριστικά που παραμένουν πιστά στην παράδοση της μάρκας, η Cayenne Electric ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Porsche και θέτει νέα πρότυπα στα ηλεκτρικά SUV υψηλών επιδόσεων.