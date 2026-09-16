Η διάκριση αναγνωρίζει τη διαρκή δέσμευση της Tetra Pak στην επιχειρησιακή αριστεία και τη βελτίωση της απόδοσης των παραγωγών τροφίμων και ποτών.

Η Tetra Pak έλαβε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Kepner-Tregoe Excellence Award for Service Operations, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της να υποστηρίζει τους παραγωγούς τροφίμων και ποτών στη βελτίωση της επιχειρησιακής τους απόδοσης, αξιοποιώντας τη δομημένη επίλυση προβλημάτων, την τεχνολογία και τη συνεχή βελτίωση.

Το βραβείο απονέμεται από την παγκόσμια εταιρεία συμβούλων διοίκησης Kepner-Tregoe και αναγνωρίζει οργανισμούς που επιτυγχάνουν μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα μέσω της επιχειρησιακής αριστείας και της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων.

Η Tetra Pak έχει λάβει τη συγκεκριμένη διάκριση κάθε χρόνο από το 2022, γεγονός που αναδεικνύει τη συνέπεια με την οποία ενσωματώνει αυτές τις πρακτικές στο παγκόσμιο portfolio υπηρεσιών της.

Μέσω του συνδυασμού εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, αυτοματισμών, ψηφιακών λύσεων και εξατομικευμένων υπηρεσιών, η Tetra Pak βοηθά τους παραγωγούς να αποκτούν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της απόδοσης των εγκαταστάσεών τους, να εντοπίζουν ταχύτερα τις βασικές αιτίες προβλημάτων και να μετατρέπουν τα δεδομένα σε συγκεκριμένες δράσεις.

Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη μείωση των μη προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας και την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας, νερού και άλλων πόρων, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των παραγωγικών μονάδων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η φετινή διάκριση αναγνωρίζει τη μακροχρόνια ικανότητα της Tetra Pak να εφαρμόζει δομημένες μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων, βοηθώντας τους πελάτες της να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες επιχειρησιακές αποφάσεις.

Ο Fabio Raffone, Vice President, Business Sector Labour, Tetra Pak Services, δήλωσε: «Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί αναγνώριση της δέσμευσης των ανθρώπων μας, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά για την επίλυση σύνθετων προκλήσεων και τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας. Συνδυάζοντας τις ψηφιακές τεχνολογίες μας με την εξειδικευμένη υποστήριξη των ανθρώπων μας, βοηθάμε τους παραγωγούς τροφίμων και ποτών να περιορίσουν τις διαταραχές στη λειτουργία τους και να δημιουργήσουν πιο ανθεκτικές παραγωγικές διαδικασίες για το μέλλον.»