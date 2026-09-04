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Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Καρδίτσας.

Το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου απέσπασε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης στο 4ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Καρδίτσας για την ερμηνεία του στην ταινία «Άκου Μαμά».

Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του ηθοποιού στα social media, με τον ίδιο να εκφράζει τη χαρά του ποζάροντας χαμογελαστό δίπλα στο τιμητικό αγαλματίδιο.

Βραβείο απέσπασε και η ταινία, ενώ η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Όψεις.

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, το πρωί της Παρασκευής προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση και στη συνοδευτική λεζάντα πρόσθεσε:

«Ευχαριστώ τον σκηνοθέτη μου @itstonykris που με την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, με ενέπνευσε να μπω με τη καρδιά μου βαθιά στην ιστορία του ‘Πέτρου’, του ήρωα της ταινίας του. Την υπέροχη @mary_stavrakelli ως κινηματογραφική μου μαμά και τον αγαπημένο μου @orfeaspapadopoulos_official , για τις δημιουργικές στιγμές στο σετ.

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Φυσικά και τον ταλαντούχο @manos_mavridis για την όμορφη μουσική επένδυση και τη φωνή του που βοήθησε ακριβώς όσο έπρεπε χωρίς να εκβιάζει το συναίσθημα.

{https://www.instagram.com/p/Dc3AsE0jXqA/?hl=el&img_index=1}

Τα γυρίσματα ήταν μία δύσκολη αλλά απολαυστική περίοδος και το αποτέλεσμα μας άφησε όλους απόλυτα ικανοποιημένους.

Το ταξίδι των φεστιβάλ ξεκίνησε και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο!

Βραβείο για την ταινία και Βραβείο Α' Ανδρικού

Ευχαριστούμε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Καρδίτσας @kisffo για την άψογη οργάνωση και για την όμορφη τιμή να μας δώσουν 2 σημαντικά βραβεία».