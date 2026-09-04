Η εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία ειδοποίηση για τυχόν κατάθεση αγωγής από τον Σταύρο Φλώρο που ακρωτηριάστηκε στα πλαίσια του Survivor.

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος υπέστη σοβαρότατο ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Survivor 2026, στον Άγιο Δομίνικο, με αποτέλεσμα να χάσει το αριστερό του πόδι.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ο 22χρονος πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης, προσέφυγε στη δικαιοσύνη και κατέθεσε αγωγή διεκδικόντας αποζημίωση 100 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως αναφέρεται στα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα, η αγωγή στρέφεται κατά της Acun Medya, εταιρειών που συνδέονται με την παραγωγή, του Ατζούν Ιλιτζαλί.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία παραγωγής, έδωσε τη δική της απάντηση στα δημοσιεύματα περί αγωγής, επισημαίνοντας ότι δεν έχει λάβει γνώση για οποιαδήποτε τέτοια κίνηση, ενώ παράλληλα διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο τους.

Η ανακοίνωση της Acun Medya

«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα τα οποία αναπαρήγαγαν δημοσιεύματα ξένου τύπου και τα οποία περιλαμβάνουν προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές κατηγορίες κατά της εταιρείας Acun Medya Α.Ε., η εταιρεία μας διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αυτών, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της ούτε γνωρίζει το περιεχόμενο αυτής και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της ενώπιον όλων των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών κατά παντός υπευθύνου.

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Η εταιρεία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα δίπλα στους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στα τηλεοπτικά της προγράμματα, έχει αποδείξει εμπράκτως ότι νοιάζεται και συμπαραστέκεται ηθικά και υλικά έναντι αυτών και δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί καμία τέτοιου είδους συκοφαντική συμπεριφορά, αήθη επίθεση και προκλητικά κακόβουλα σχόλια εναντίον της.

Τέλος με το παρόν η εταιρεία μας απαγορεύει ρητώς και κατηγορηματικώς την δια κάθε μέσου αναπαραγωγή και δημοσίευση των εν λόγω δημοσιευμάτων και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά, τα οποία βάλλουν ευθέως κατά της φήμης και υπόστασης της εταιρείας μας και θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή σε όποιον παραβεί τα ανωτέρω».

Σταύρος Φλώρος: Το ατύχημα που τον οδήγησε στον ακρωτηριασμό

Στις 11 Μαΐου 2026, ο Σταύρος Φλώρος μαζί με έναν από τους συμπαίκτες του είχαν μπει στη θάλασσα στην περιοχή του Bayahibe, στη Δομινικανή Δημοκρατία, προκειμένου να ψαρέψουν με ψαροντούφεκο.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην αγωγή του, ένα τουριστικό σκάφος με περίπου 20 επιβάτες κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου βρισκόταν. Παρά τις προσπάθειες να απομακρυνθεί, ο Φλώρος χτυπήθηκε από την προπέλα του σκάφους και στα δύο πόδια.

Ως αποτέλεσμα, το αριστερό πόδι του Φλώρου υπέστη τόσο σοβαρό τραυματισμό ώστε τελικά χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί πάνω από το γόνατο, ενώ και το δεξί του πόδι ήταν σοβαρά τραυματισμένο. Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, ένας επιβάτης του τουριστικού σκάφους τού τοποθέτησε αιμοστατικό επίδεσμο, γεγονός που, όπως αναφέρεται στην αγωγή, συνέβαλε στο να παραμείνει στη ζωή μέχρι να μεταφερθεί για ιατρική περίθαλψη.