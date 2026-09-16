Η Νότια Αφρική συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά γυναικοκτονιών παγκοσμίως

Η ανακάλυψη των σορών οκτώ γυναικών στην περιοχή γύρω από το διεθνές αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ έχει προκαλέσει ανησυχία και οργή στη Νότια Αφρική, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την αντιμετώπιση των γυναικοκτονιών.

Πέντε από τις σορούς εντοπίστηκαν μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των περιστατικών.

Μεταξύ των θυμάτων είναι η 38χρονη Ελίζαμπεθ Μοσελακόμογκο. Η γυναίκα είχε φύγει στις 9 Σεπτεμβρίου για τρέξιμο και δεν επέστρεψε ποτέ. Η οκτάχρονη κόρη της ενημέρωσε συγγενείς, οι οποίοι απευθύνθηκαν στην αστυνομία. Η σορός της εντοπίστηκε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και αναγνωρίστηκε από μέλη της οικογένειάς της τη Δευτέρα. Η εξαφάνισή της είχε ήδη προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι από τις 15 Ιουλίου έχουν εντοπιστεί τέσσερις σοροί γυναικών στην περιοχή Κέμπτον Παρκ, απέναντι από τον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο διεθνές αεροδρόμιο OR Tambo. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι γυναίκες ήταν ημίγυμνες και έφεραν εμφανή σημάδια μώλωπων.

Δύο ακόμη σοροί βρέθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη στην περιοχή Ολιφαντσφοντέιν, περίπου 24 χιλιόμετρα βόρεια του Κέμπτον Παρκ. Μία ακόμη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή νοτιοανατολικά της περιοχής, ενώ την Τετάρτη ο υπηρεσιακός υπουργός Αστυνομίας, Φίροζ Κατσάλια, ανακοίνωσε ότι στις έρευνες εντάχθηκε και μια σορός που είχε βρεθεί στις 7 Σεπτεμβρίου.

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Έντονη ανησυχία για τις γυναικοκτονίες

Η Νότια Αφρική συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά γυναικοκτονιών παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της αστυνομίας, το 12μηνο έως τον Μάρτιο του 2024 καταγράφηκαν περισσότερες από 27.600 ανθρωποκτονίες, εκ των οποίων 5.578 αφορούσαν γυναίκες.

Εδώ και χρόνια, οργανώσεις και γυναίκες στη χώρα ζητούν από την κυβέρνηση να λάβει πιο αποτελεσματικά μέτρα για την έμφυλη βία. Μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Γιοχάνεσμπουργκ τον Νοέμβριο του 2025, λίγο πριν από τη σύνοδο της G20, ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα είχε χαρακτηρίσει την έμφυλη βία εθνική κρίση.

Ωστόσο, ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης αντίστοιχης κλίμακας, ενώ οι δολοφονίες γυναικών συνεχίζονται.

Οι ειδικές αστυνομικές μονάδες που έχουν αναλάβει την έρευνα προειδοποίησαν τις γυναίκες στην περιοχή του Κέμπτον Παρκ να αποφεύγουν να περπατούν ή να τρέχουν μόνες, ιδιαίτερα σε απομονωμένα σημεία, και να προτιμούν την άσκηση ή τις μετακινήσεις σε ομάδες.

Οι συστάσεις αυτές προκάλεσαν νέες αντιδράσεις από γυναίκες και δρομείς, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ήδη λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Η οργάνωση Women For Change ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι γυναίκες έχουν «κουραστεί να τους λένε να είναι προσεκτικές», ενώ κάνουν ήδη ό,τι μπορούν για να παραμείνουν ασφαλείς.

Η οργάνωση υπογράμμισε επίσης ότι δεν θα έπρεπε να χρειάζεται η εξαφάνιση μιας γυναίκας, η αγωνία μιας οικογένειας και η μαζική κινητοποίηση μιας κοινότητας για να πραγματοποιούνται εκτεταμένες έρευνες.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο δράσης κατά συρροή δολοφόνου

Οι ντετέκτιβ εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο τα περιστατικά να συνδέονται με δράση κατά συρροή δολοφόνου. Ωστόσο, η εκπρόσωπος της αστυνομίας Αθλέντα Μάτε δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ένα τέτοιο σενάριο.

Για τη δολοφονία της πρώτης γυναίκας που εντοπίστηκε τον Ιούλιο έχει συλληφθεί ο σύντροφός της και παραμένει υπό κράτηση.

Ο πρόεδρος Ραμαφόζα έδωσε εντολή στις αστυνομικές Αρχές να δώσουν προτεραιότητα στις έρευνες για τις δολοφονίες, την ώρα που οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών ζητούν από την πολιτεία και την κοινωνία ευρύτερα να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών.

Με πληροφορίες του Guardian