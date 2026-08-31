Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Intralot, η επίδοση επηρεάστηκε από την εποχικότητα της αγοράς στην Τουρκία, καθώς και από τη χρονική κατανομή των jackpot στις ΗΠΑ.

Έσοδα ύψους 544,2 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 184,8 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος Bally’s Intralot κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 34%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, η επίδοση επηρεάστηκε από την εποχικότητα της αγοράς στην Τουρκία, καθώς και από τη χρονική κατανομή των jackpot στις ΗΠΑ, όπου δεν καταγράφηκαν σημαντικά jackpot κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Καθοριστική ήταν η συνεισφορά της Bally’s International Interactive (BII), η ενοποίηση της οποίας πρόσθεσε 377,6 εκατ. ευρώ στα έσοδα του ομίλου και 132,8 εκατ. ευρώ στο AEBITDA, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 35,2%.

Η ανοδική πορεία των εσόδων στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο τρίμηνο, με τον ρυθμό ανάπτυξης σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας να επιταχύνεται στο 11,6% σε ετήσια βάση, από 10,5% κατά το πρώτο τρίμηνο. Παράλληλα, το NGR ανήλθε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με την εταιρεία, τη σταθερά ισχυρή πορεία των βασικών εμπορικών δραστηριοτήτων.

Σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα είχε, ωστόσο, η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης του διαδικτυακού gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο από 21% σε 40%, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2026. Η επιβάρυνση υπολογίζεται σε περίπου 34 εκατ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο, με την Bally’s Intralot να εκτιμά ότι περίπου το 65% αυτής αντισταθμίστηκε μέσω της αύξησης των εσόδων και της βελτιστοποίησης του λειτουργικού κόστους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σε pro forma βάση, η απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού για τη δωδεκάμηνη περίοδο διαμορφώνεται σε έσοδα 1,075 δισ. ευρώ και AEBITDA 399,9 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο 37,2%.

Η συνολική ρευστότητα ανήλθε σε 287,3 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, αποτελούμενη από ταμειακά διαθέσιμα ύψους 192,3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, και αδιάθετο υπόλοιπο 95 εκατ. ευρώ από την ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,6189 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, με τον Προσαρμοσμένο Δείκτη Καθαρής Μόχλευσης, σε pro forma βάση, στις 4,05 φορές. Η προσωρινή αύξηση της μόχλευσης συνδέεται, σύμφωνα με τον όμιλο, με την καταβολή κεφαλαιουχικής δαπάνης ύψους 85 εκατ. ευρώ για την άδεια εποπτείας στη Βικτώρια της Αυστραλίας.

Στο μέτωπο της επιχειρηματικής ανάπτυξης, τον Απρίλιο του 2026 η Bally’s Intralot ανακοίνωσε την ανάθεση 15ετούς άδειας εποπτείας ηλεκτρονικών μηχανημάτων τυχερών παιγνίων στη Βικτώρια της Αυστραλίας, καθώς και νέας σύμβασης διάρκειας έως 12 ετών με την Κρατική Λοταρία της Χιλής. Τον Μάιο ακολούθησε νέα σύμβαση με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα, ενώ τον Ιούνιο ο όμιλος ανακοίνωσε την επιλογή του ως νέου παρόχου τεχνολογικών λύσεων λοταρίας της OLG (Ontario Lottery & Gaming Corporation).

Ιδιαίτερη βαρύτητα για τη στρατηγική του ομίλου έχει η σχεδιαζόμενη εξαγορά της evoke plc. Στις 5 Ιουνίου 2026 η Bally’s Intralot ανακοίνωσε την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού και τις ρυθμιστικές αρχές τυχερών παιγνίων.

Οι μέτοχοι της evoke ενέκριναν τη συναλλαγή στη Γενική Συνέλευση της 17ης Αυγούστου 2026, με το 99,63% των ψήφων να τάσσεται υπέρ. Επόμενο ορόσημο αποτελεί η Γενική Συνέλευση της Bally’s Intralot, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξακολουθεί να εξαρτάται από την εξασφάλιση των υπόλοιπων απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

Παράλληλα, στις 27 Ιουλίου 2026 η Bally’s Intralot S.A. ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης εξασφαλισμένων δανειακών διευκολύνσεων υψηλής προτεραιότητας (Senior Secured Term Facilities) σε λίρες Μεγάλης Βρετανίας με θεσμικούς δανειστές, συνολικού ύψους 261,8 εκατ. λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 306 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση θα αντληθεί σε δύο δόσεις προθεσμιακού δανείου τριετούς διάρκειας και προορίζεται για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών και αναγκών κεφαλαίου κίνησης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης των σχεδίων εξαγορών του ομίλου και της αναχρηματοδότησης λοιπών οφειλών. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συμφωνία ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία του ομίλου και εξασφαλίζει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του συνολικού στρατηγικού σχεδίου.

Ο CEO του ομίλου Bally’s Intralot, Robeson Reeves, δήλωσε:

«Το Α’ Εξάμηνο του 2026 απέφερε στον Όμιλο Έσοδα ύψους 544,2 εκατ. ευρώ και Προσαρμοσμένο EBITDA 184,8 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 34,0%. Η online δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε ιστορικό υψηλό επίπεδο στα καθαρά έσοδα τυχερών παιχνιδιών, με την ανάπτυξη σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας να επιταχύνεται στο 11,6% σε σχέση με πέρυσι κατά το δεύτερο τρίμηνο από 10,5% κατά το πρώτο, ενώ το τρέχον τρίμηνο ο φόρος του online gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε από 21% σε 40%.

Απορροφήσαμε περίπου το 65% της αρνητικής επίπτωσης, ύψους 34,0 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, μέσω αύξησης των εσόδων και βελτιστοποίησης λειτουργικού κόστους, ενώ τα υπόλοιπα διαθέσιμα μέτρα έχουν ήδη εντοπιστεί και βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας.

Η Bally's International Interactive συνεισέφερε 377,6 εκατ. ευρώ έσοδα με περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA 35,2%, ικανότητα που αποτελεί τη βάση της προτεινόμενης συνένωσής μας με την evoke, την οποία οι μέτοχοί της ενέκριναν στις 17 Αυγούστου με ποσοστό 99,63% των ψήφων που δόθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Η δική μας Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου. Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι η συναλλαγή θα τεθεί σε ισχύ το τέταρτο τρίμηνο του 2026 ή το πρώτο τρίμηνο του 2027».