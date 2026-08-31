Ξεκίνημα με το δεξί για τον Παναθηναϊκό στη Super League.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις φετινές του υποχρεώσεις στη Super League o Παναθηναϊκός, επικρατώντας άνετα με 2-0 του Λεβαδειακού στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ με το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Στο 3΄, ο Ταμπόρδα εκτέλεσε το κόρνερ όμως ο Κωστή στην προσπάθειά του να διώξει με το κεφάλι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Η ομάδα του Γιάκουμπ Νίστρουπ ανέβασε ρυθμό και ήταν απειλητική προς την εστία των Βοιωτών. Στο 24’ από πολύ καλή συνδυαστική προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού, ο Αντίνο βρέθηκε σε θέση βολή, αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια. Ίδια κατάληξη είχε και το τελείωμα του Καλάμπρια στο 26’, ενώ στο 30’ ένα πολύ καλό σουτ του Λιβάι Γκαρσία βρήκε σε ετοιμότητα τον Άνακερ.

Ένα λεπτό μετά από νέο καλοτραβηγμένο κόρνερ του Ταμπόρδα στο πίσω δοκάρι, ο Λιβάι Γκαρσία πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα χτύπησε στη συμβολή των δοκαριών κι απομακρύνθηκε.

Οι γηπεδούχοι είχαν μία σπουδαία ευκαιρία στο 41’ όταν έγινε σέντρα στο δεύτερο δοκάρι προς τον Οζέγκοβιτς, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Πένια έκανε σπουδαία επέμβαση στη γωνία του.

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Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδειακός έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία στο 57’ με το σουτ του Πάντεα που απέκρουσε στη γωνία του ο Πένια.

Η είσοδος του Ντέσερς έδωσε ξανά πνοή στην επίθεση του Παναθηναϊκού, με τον Νιγηριανό φορ να χάνει στο 73’ μία σπουδαία ευκαιρία με ένα υπέροχο ψηλοκρεμαστό σουτ που πέρασε ελάχιστα πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 76’ ο Λεβαδειακός έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Συμελίδη για πάτημα στον Κάνγκουα και στο 77’ ο Παναθηναϊκός «τελείωσε» το παιχνίδι με τον Ντέσερς, ο οποίος έπιασε μία εξαιρετική, καρφωτή κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα στην πρεμιέρα του (αναβολή 1ης αγωνιστικής με Κηφισιά). Επόμενη αναμέτρηση για το τριφύλλι στο πρωτάθλημα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.

Από την άλλη ο Λεβαδειακός έκανε δεύτερη συνεχόμενη ήττα στη Super League. Για την 3η αγωνιστική, οι Βοιωτοί θα τεθούν αντιμέτωποι με τον Παναιτωλικό (06/09).