Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο επιδιώκει να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός στο Europa League.

Το φετινό του ευρωπαϊκό ταξίδι στη League Phase του Europa League ξεκινάει απόψε (16/09) ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την πολωνική Γιαγκελόνια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι ερυθρόλευκοι, οι οποίοι βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο μετά την έλευση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο τους, φιλοδοξούν να αρχίσουν με το δεξί την πορεία τους στη διοργάνωση.

«Έχω πολύ καλή εικόνα για τη Γιαγκελόνια. Πιέζει από τους εξτρέμ. Περιμένω έναν πολύ επιθετικό αντίπαλο. Θέλουμε να ανταπεξέλθουμε αμυντικά. Όταν να έχουμε τις ευκαιρίες να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι και θα πρέπει να είμαστε δυνατοί αμυντικά και αποτελεσματικοί στην επίθεση», ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

Η αναμέτρηση κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2 και τη συχνότητα του ANT1.