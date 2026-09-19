Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων «Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο». Από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00 έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 20:00, τα αυτοκίνητα κάνουν στην άκρη και η οδός Αθηνάς γεμίζει ανθρώπους, κίνηση και δράσεις.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, από τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως τις 23:00 την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας.

Η κυκλοφορία θα διακοπεί στην οδό Αθηνάς, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Κλειστή θα είναι επίσης η Καραγιώργη Σερβίας σε όλο το μήκος της, καθώς και οι οδοί Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγίας Ειρήνης.

Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν ακόμη την πλατεία Αγίων Ασωμάτων, στο τμήμα μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Παράλληλα, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ερμού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και τις πλατείες κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα.

Στο πλαίσιο της δράσης, η οδός Αθηνάς θα παραδοθεί για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες, από τις 20:00 το Σάββατο έως τις 20:00 την Κυριακή, με εκδηλώσεις και δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Για ένα ολόκληρο 24ωρο, η Αθηνάς γίνεται ένας δρόμος για τους ανθρώπους. Χωρίς αυτοκίνητα, με περισσότερο χώρο για να περπατήσουμε, να κινηθούμε με ποδήλατο, να παίξουμε, να συναντηθούμε και να χαρούμε την πόλη μας. Θέλουμε μια Αθήνα πιο προσβάσιμη και πιο ανθρώπινη, που δίνει περισσότερο δημόσιο χώρο στους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου δίνουμε μια μικρή εικόνα αυτής της πόλης και καλούμε όλες και όλους να τη ζήσουν μαζί μας», σημειώνει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.



Παραολυμπιακά αθλήματα, ποδηλατικές δράσεις, street art, yoga, skateboard, παιδικό θέατρο, μεταμεσονύχτιο σινεμά και ζωντανή μουσική, πάρτι συναντιούνται στην οδό Αθηνάς για ένα ολόκληρο 24ωρο, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Athens Disco, Midnight Express και Papazo Live σε ένα 24ωρο

Στην «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»

Για ένα ολόκληρο 24ωρο, η Αθηνάς κλείνει για τα οχήματα και ανοίγει για περπάτημα, ποδήλατο, άθληση, παιχνίδι, μουσική, δημιουργία και ψυχαγωγία. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, διοργανώνει τη δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», προσκαλώντας μας να ξανά-γνωρίσουμε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης με έναν διαφορετικό τρόπο.

Η δράση πραγματοποιείται τρεις ημέρες πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, στις 22 Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας στην πράξη το μήνυμά της: να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε στην πόλη, αλλά και το πώς μπορεί να γίνει ο δημόσιος χώρος πιο προσβάσιμος, ασφαλής και φιλικός για όλους.

Η εμπειρία ξεκινά το Σάββατο στις 20:00, με τα πρώτα 30 λεπτά να είναι αφιερωμένα σε έναν διαφορετικό περίπατο. Χωρίς οργανωμένη δράση και χωρίς οχήματα, κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να διασχίσουν ελεύθερα την Αθηνάς, από την οδό Ευριπίδου προς το Μοναστηράκι, καθώς πέφτει το φως της ημέρας και η Ακρόπολη πρωταγωνιστεί στο βάθος.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνει το Athens Disco, με ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι, ενώ από τις 23:00 έως τις πρώτες πρωινές ώρες το Midnight Express μετατρέπει την Αθηνάς σε υπαίθρια κινηματογραφική αίθουσα, με τρεις διαδοχικές προβολές.

Μια μεγάλη παιδική «πίστα» με δράσεις για μικρούς και μεγάλους

Το Κυριακάτικο πρόγραμμα ξεκινά από νωρίς και απλώνεται σε όλο το μήκος της δράσης, με ποδήλατο, παραολυμπιακά αθλήματα, skate, yoga και fitness, παιδικό θέατρο, street art, δημιουργικά εργαστήρια, περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές δράσεις, μουσική και παιχνίδι. Η ημέρα ολοκληρώνεται με τη συναυλία «Το Μπαλκόνι του Papazo Live» και πολλούς καλεσμένους (18:00 – 20:00).

Η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» αποτελεί μια έμπρακτη πρόσκληση να δούμε διαφορετικά τον δημόσιο χώρο και τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στην πόλη, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες μιας Αθήνας με περισσότερες επιλογές μετακίνησης και περισσότερους χώρους για τους ανθρώπους.

Αναλυτικά, οι εκδηλώσεις

Σάββατο 19/9

«Περίπατος στο Λυκόφως»: Τα πρώτα 30 λεπτά χωρίς οχήματα για ελεύθερο περίπατο (20:00 – 20:30).

Athens Disco: Υπαίθριο πάρτυ έναρξης (20:00 – 23:00).

Σινεμά στην Αθηνάς με το Midnight Express: Τρεις διαδοχικές νυχτερινές προβολές (23:30 – 01:30 / 01:30 – 03:30 / 03:30 – 05:30).

Κυριακή 20/9

Yoga & Fitness Sessions: Πρωινή ευεξία, γιόγκα και προγράμματα γυμναστικής (08:30-13:30 | Yoga: 08:30 – 11:30, Fitness: 11:30 – 13:30).

“Sports Beyond Limits” (by Panathinaikos A.C.): Γνωριμία και συμμετοχή σε παραολυμπιακά αθλήματα – Πινγκ Πονγκ ΑμεΑ & Βόλεϊ Καθιστών (09:00 – 13:00), Παραμπάντμιντον, Ξιφασκία με Αμαξίδιο & Μπότσια (13:00 – 17:00).

Bicycle Friendly Greece – Παιδικές Πίστες Ποδηλάτου: Πίστα ΚΟΚ 300 τ.μ. για παιδιά 4 –11 ετών και πίστα ισορροπίας με Balance Bikes για παιδιά 2–4 ετών (11:00 – 16:00).

Bike Art, Green Energy: Δημιουργία ζωγραφικής μέσω πεταλιού (Bike Art), φορτιστές κινητών με παραγωγή πράσινης ενέργειας (Green Energy Station) (11:00 – 16:00).

«Η πόλη παίζει!»: Επιτραπέζιο/επιδαπέδιο θεατροπαιδαγωγικό παιχνίδι σε ταμπλό 25 θέσεων για την προσβασιμότητα (11:00 – 15:00).

Street Art, Ανακύκλωση & Χειροτεχνία: Εργαστήριο Graffiti Stencil με σπρέι σε καμβά, δημιουργική ανακύκλωση υλικών και κατασκευή μινιατούρας ποδηλάτου σε 4 θεματικά τραπέζια (11:00 – 15:00).

Street mission: Πράκτορες Ανακύκλωσης (από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων): Ένα εργαστήρι-παιχνίδι για την αξία της ανακύκλωσης και πώς μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. (11:00 – 15:00)

Get Skated & Educated: Σεμινάρια skateboard, τεχνικές ασφαλείας, κουλτούρα του αθλήματος και ελεύθερη βόλτα στο οδόστρωμα (11:00 – 17:00).

Παιδικό Θέατρο & Δημιουργικές Μεταμορφώσεις: Διαδραστικές παραστάσεις δρόμου, εργαστήρια από ζογκλέρ, και παιδικά μαγικά σόου, σε συνδυασμό με μεταμορφώσεις προσώπου Face Painting & Glitter Magic με υποαλλεργικά χρώματα και οικολογική λάμψη (11:00 – 15:00).

Live Μουσική: H μεγάλη συναυλία λήξης «Το Μπαλκόνι του Papazo Live» με πολλούς καλεσμένους (18:00 – 20:00).

Το πλήρες πρόγραμμα των δράσεων και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων