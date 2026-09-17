Στο επίκεντρο των δράσεων βρίσκονται η συναυλία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας και η αυριανή μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι.

Φέτος συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής και έχουν προγραμματιστεί δράσεις μνήμης, ενώ θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Στο επίκεντρο των δράσεων βρίσκονται η συναυλία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας και η αυριανή μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι.

Η συντονιστική επιτροπή μαθητών Πειραιά έχει καλέσει όλες τις μαθητικές κοινότητες της περιοχής να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης Παύλου Φύσσα.

Σήμερα η συναυλία στα Λιπάσματα Δραπετσώνας

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στις 18:30, συναυλία στον χώρο των Λιπασμάτων Δραπετσώνας.

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Αντιφασιστική συγκέντρωση την Παρασκευή

Για αύριο, Παρασκευή, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 17:30, στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά καλεί τα σχολεία που το επιθυμούν να συμμετάσχουν και να προχωρήσουν σε συμβολική κατάθεση λουλουδιών.

Κάλεσμα για συμμετοχή των εργαζομένων στο Δημόσιο στην αντιφασιστική συγκέντρωση και όλες τις δράσεις μνήμης γνωστοποίησε και η ΑΔΕΔΥ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 14:00, σε Νίκαια και Κερατσίνι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Π. Φύσσα.

Η ενημέρωση της Τροχαίας:

«Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 14:00, σε Νίκαια και Κερατσίνι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Π. Φύσσα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, στις εξής οδούς:

Λεωφόρο Σαλαμίνος, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.

Λεωφόρο Π. Ράλλη, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.

Οδό Π. Φύσσα, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.

Οδό Τζαβέλλα, μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.

Οδό Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Οδό Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων».

ΚΝΕ: Δεν ξεχνάμε. Τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά πολεμάμε

«13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Δεν ξεχνάμε. Τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά πολεμάμε!» τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΚΝΕ.

Μεταξύ άλλων σημειώνει πως «όσο μεγαλώνουν οι δυσκολίες του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, τόσο εκείνο θα αξιοποιεί τους φασίστες ενάντια στον λαό και τη νεολαία, μαζί με την κρατική καταστολή και τη χειραγώγηση».

«Ο αγώνας για να ηττηθεί οριστικά ο φασισμός δεν τελειώνει όσο δεν ανατρέπεται ο καπιταλισμός, το σύστημα που τον γεννά και τον θρέφει. Στον δρόμο για να κατακτήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας, στη μόρφωση, τη δουλειά, τη ζωή, συγκρουόμαστε με το σάπιο σύστημα και τους μπράβους του» τονίζει η ΚΝΕ.