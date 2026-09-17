Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Τραγωδία στην άσφαλτο, με τρεις από τους πέντε επιβάτες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο στην Ποσειδώνος τα ξημερώματα, άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Τραγωδία στην άσφαλτο, καθώς τρεις από τους πέντε επιβάτες που τραυματίστηκαν σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Ποσειδώνος τα ξημερώματα, υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καλυψούς, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Όπως δείχνει η έρευνα, θύματα του τροχαίου είναι 3 άτομα. Δύο από αυτά ηλικίας 23 και 20 χρόνων.

Και οι πέντε επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, τρεις από αυτούς υπέκυψαν στα τραύματά τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, καθώς και το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και άλλο όχημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlhclipesqsx?integrationId=40599y14juihe6ly}