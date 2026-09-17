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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην λεωφόρο Ποσειδώνος με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (17/09/2026) στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι πέντε επιβαίνοντες ενός αυτοκινήτου. Για τον απεγκλωβισμό δύο εξ αυτών χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Καλυψούς, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε στα διαχωριστικά κιγκλιδώματα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το αυτοκίνητο ανατράπηκε και κατέληξε να τουμπάρει.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το κατεστραμμένο όχημα. Οι άλλοι δύο παρέμειναν εγκλωβισμένοι και χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών για να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Συνολικά και οι πέντε επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, ενώ οι τέσσερις φέρουν πιο σοβαρά τραύματα.

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Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύονται.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

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