Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 6 εναέρια.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη Ζάκυνθο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, με 10 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης 6 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2100201847403290740}