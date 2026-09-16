Από αέρος συνδράμει στην επιχείρηση κατάσβεσης ένα ελικόπτερο.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 4 ομάδων πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος συνδράμει στην επιχείρηση ένα ελικόπτερο, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2100140883240706108}

Συναγερμός για την φωτιά στην Παιανία: Επιχειρεί ένα εναέριο

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει ξερά χόρτα και ελιές ενώ ζητήθηκαν και εναέρια μέσα την ίδια ώρα που γίνονται ήδη ενέργειες για την κατάσβεση της Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 11:15. Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Επιπλέον, ο Δήμος Παιανίας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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