Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Παραδείσι - Παραμένουν στο σημείο οι πυροσβέστες υπό τον φόβο αναζωπύρωσης.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Παραδείσι στην Εύβοια, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την προσπάθεια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Oι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της στη δασική έκταση.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2100135027837133277}

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To μήνυμα του «112» για ετοιμότητα των κατοίκων

{https://x.com/112Greece/status/2100136468094112121}

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Παραδείσι

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας, στον Δήμο Καρύστου. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10:45, προκαλώντας άμεση και ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Νωρίτερα είχε ενεργοποιηθεί και το 112, με μήνυμα προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.