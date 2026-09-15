Η συνολική επηρεαζόμενη έκταση είναι περίπου 8.000 στρέμματα.

Στα 1.152 στρέμματα ανέρχεται, σύμφωνα με την τελευταία δορυφορική αποτύπωση του Copernicus, η έκταση που έχει καταγραφεί ως καμένη στην περιοχή της Κόνιτσας.

Ωστόσο, η συνολική έκταση που έχει επηρεαστεί από την πυρκαγιά υπολογίζεται σε περίπου 8.000 στρέμματα. Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη έρπουσα φωτιά, η οποία καίει κυρίως τον βελονοτάπητα και τον υπόροφο της δασικής έκτασης.

Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη μορφή της φωτιάς δεν έχει προκαλέσει ζημιές στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων, γεγονός που διαφοροποιεί την εικόνα από μια πυρκαγιά που καταστρέφει ολοκληρωτικά τη δασική βλάστηση.

Δεν είναι η τελική αποτίμηση της καταστροφής

Παράλληλα, τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δορυφορική καταγραφή δεν αποτελούν την τελική αποτίμηση των καταστροφών. Ακόμη και στα 1.152 στρέμματα που εμφανίζονται ως καμένα, η πραγματική έκταση της ζημιάς, καθώς και ο αριθμός των δέντρων που έχουν υποστεί καταστροφή, θα προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

Η τελική εικόνα αναμένεται να διαμορφωθεί την επόμενη άνοιξη, όταν θα είναι δυνατό να αξιολογηθεί η κατάσταση της βλάστησης και να καταγραφούν οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στο δασικό οικοσύστημα.