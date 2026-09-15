Στο σημείο της φωτιάς επιχειρούν 14 πυροσβέστες και δύο ελικόπτερα.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Φλώρινα για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος Ντέβας, στον δήμο Πρεσπών. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 14 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ. Στο σημείο επιχειρούν επίσης τρία πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2099847970715758709}