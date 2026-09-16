Σε γιατρό - υπνωτιστή στάλθηκε η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση - Η σύνδεση των προσώπων και οι επαφές που εξετάζονται.

Ένα νέο πρόσωπο μπαίνει στο επίκεντρο των ερευνών για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο άνδρα που παρουσιάζεται ως «γιατρός-υπνωτιστής». Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για το πρόσωπο στο οποίο φέρεται να εστάλη από την γιατρό Γάκα φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που βρισκόταν συνδεδεμένος στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα, καθώς φέρεται να τραβήχτηκε λίγο πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

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Ο ρόλος του γιατρού υπνωτιστή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια ακόμη πληροφορία που εξετάζεται από τις Αρχές και σύμφωνα με την οποία ο «γιατρός-υπνωτιστής» φέρεται να ήταν εκείνος που είχε συστήσει στον Γιώργο Μαζωνάκη το ζευγάρι των γιατρών του Κολωνακίου και είχε μεσολαβήσει για την επαφή τους. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που μεταδίδονται, εάν δεν είχε μεσολαβήσει η τραγική εξέλιξη στο ιατρείο, ο τραγουδιστής φέρεται να είχε προγραμματίσει να επισκεφθεί τον εν λόγω γιατρό αμέσως μετά για μια συνεδρία υπνοθεραπεία. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται πλέον σε συνδυασμό με τις επαφές της γιατρού, τη φωτογραφία από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και όσα συνέβησαν στα κρίσιμα λεπτά πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

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Στο μικροσκόπιο η φωτογραφία από την πλασμαφαίρεση που εστάλη στο κινητό του υπνωτιστή

Η έρευνα στο κινητό της 56χρονης γιατρού έδειξε ότι είχε στο κινητό της και απέστειλε σε τρίτο μια φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λίγα λεπτά πριν αφήσει την τελευταία του πνοή μέσα στο ιατρείο. Όταν ρωτήθηκε από τον ανακριτή σε ποιον έστειλε την εν λόγω φωτογραφία, φέρεται να ανέφερε το όνομα του συγκεκριμένου προσώπου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, στη φωτογραφία ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος, με κλειστά μάτια και φλεβοκαθετήρα στο χέρι, ενώ βρίσκεται συνδεδεμένος με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Το στιγμιότυπο φέρεται να έχει καταγραφεί στις 14:43:36 της 9ης Σεπτεμβρίου και αποτελεί πλέον ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

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Κλήθηκε να καταθέσει στον ανακριτή

Σημειωτέον ότι στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης ο γιατρός υπνωτιστής έχει κληθεί από τον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει όσα γνωρίζει. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, καλείται να δώσει πληροφορίες που ενδέχεται να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των σχέσεων και των επαφών που είχαν προηγηθεί. Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως η επίμαχη φωτογραφία, αλλά και η σχέση που είχε με τη γιατρό και τον τραγουδιστή. Η κατάθεσή του επίσης αναμένεται να δώσει απαντήσεις στο γιατί, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, η γιατρός θεώρησε σημαντικό να στείλει την επίμαχη φωτογραφία αλλά και το πώς εμπλέκεται στην αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν τον τραγουδιστή να καταλήξει νεκρός στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Το παζλ των επαφών

Έτσι, η έρευνα δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στο τι συνέβη μέσα στο ιατρείο. Οι Αρχές εξετάζουν και το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο ο τραγουδιστής βρέθηκε στο συγκεκριμένο ιατρείο, ποιος του το σύστησε, ποια ήταν η σχέση του με τους δύο γιατρούς και ποιοι άλλοι άνθρωποι γνώριζαν ή επικοινωνούσαν μαζί του πριν από τη μοιραία ημέρα. Οι έρευνες όσο περνάνε οι μέρες θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις για τον ρόλο κάθε προσώπου, τη διαδρομή των επαφών και κυρίως για το τι συνέβη στα κρίσιμα λεπτά πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη ενή η άρση απορρήτου θα συμβάλλει καταλυτικά στην ανασύσταση των γεγονότων της μοιραίας μέρας για τον τραγουδιστή.

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