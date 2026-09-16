Ο γιατρός επιμένει στην απόφασή του για απεργία πείνας και δίψας αν τον προφυλακίσουν για τον θάνατο του Μαζωνάκη.

Στη ΓΑΔΑ παραμένει ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μετά την απόφαση για την προφυλάκισή του για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος γιατρός έχει ξεκινήσει απεργία πείνας και μέχρι στιγμής δεν έχει καταναλώσει φαγητό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αρνήθηκε να παραλάβει το φαγητό που του μεταφέρθηκε στο κρατητήριο, δηλώνοντας στους αστυνομικούς την απόφασή του να απέχει από την σίτιση.

Ο Θεοδωρόπουλος κρατείται μόνος του σε κελί στη ΓΑΔΑ και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραμένει σε ήρεμη κατάσταση, ενώ αναμένει να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα διαδικαστικά για τη μεταγωγή του στον Κορυδαλλό. Την ίδια ώρα, σε διαφορετικό χώρο κράτησης βρίσκεται η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα, στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Αθηνών. Και εκείνη κρατείται μόνη της στο κελί, καθώς οι υπόλοιποι κρατούμενοι είναι άνδρες. Κατά πληροφορίες, η Γάκα εμφανίζεται εκνευρισμένη από την εξέλιξη της υπόθεσης και έχει ζητήσει να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη μεταγωγή των δύο προφυλακισμένων στις φυλακές, ενώ η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται πλέον σε δικαστική εξέλιξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlgpjgny8azl?integrationId=40599y14juihe6ly}