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Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex.

Στον εντοπισμό και την περισυλλογή 71 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης, στο νομό Ρεθύμνης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα οι 71 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.